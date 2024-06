Alemanya proposa recuperar el servei militar de manera selectiva

per J.C. Meneses Montserrat

El ministre de Defensa d'Alemanya, Boris Pistorius, ha traçat aquest dimecres un pla per establir un servei militar "selectiu" que permeti el registre de milers de joves a les Forces Armades i aplani el camí per afegir uns 200.000 reservistes a les files alemanyes.

La mesura, que no suposaria el restabliment completament del servei militar obligatori, constituiria un primer pas en aquesta direcció. Els joves hauran de proporcionar omplir un qüestionari sobre la seva voluntat i capacitat per servir, mentre que alguns s'hauran de sotmetre a més a exàmens físics.

L'objectiu és augmentar considerablement el nombre de reservistes tot i que el servei militar obligatori va desaparèixer ja fa tretze anys.

Així, està previst que uns 5.000 reclutes addicionals s'afegeixin cada any a la reserva a partir de l'any 2025. "L'objectiu és que aquest número creixi any i darrere any i així augmenten les capacitats", ha explicat Pistorius.

El nou model consistirà en un servei militar bàsic de sis mesos amb opció a un servei militar voluntari addicional de fins a 17 mesos més.

Per fer-ho, s'introduirà un procés d'inscripció obligatòria en què els joves hauran de declarar la seva voluntat i capacitat per fer el servei militar. Les dones també ho podran fer, si escau de manera voluntària.

La Constitució alemanya encara no contempla la igualtat de gènere al servei militar, una qüestió que Pistorius també ha proposat canviar. "Segons les estimacions de l'Exèrcit i l'OTAN, necessitem uns 200.000 reservistes més. Això vol dir que estem parlant d'un total d'uns 460.000 soldats", ha asseverat abans d'apuntar que la idea és aconseguir 203.000 militars permanents i 200.000 reservis als quals se sumaran els 60.000 reservistes existents actualment-.

El tema és un assumpte controvertit a Alemanya. El país va suprimir el servei militar obligatori el 2011, després de 55 anys, encara que la llei alemanya encara preveu un possible reclutament en cas de guerra o altres situacions de tensió.

Ara, els responsables d'aquesta mesura apunten que unes 400.000 persones hauran d'emplenar el qüestionari cada any i calculen que una quarta part podria manifestar el seu interès a unir-se finalment atès que l'Exèrcit s'enfronta a problemes d'escassetat de personal.