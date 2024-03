Alerta per un brot del virus Lassa, que provoca la mort després de sagnar pels ulls

per J.C. Meneses Montserrat

Nigèria està exterminant rates en un esforç per contenir un virus mortal que causa sagnat als ulls dels humans.

La febre de Lassa, transmesa per rosegadors, ha matat 85 persones a Nigèria aquest any.

En total, 2.629 persones havien estat infectades al país de l'Àfrica occidental fins al 18 de febrer, segons el darrer informe del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties de Nigèria.

L'any passat es va produir el pitjor brot registrat.

Aquest any el nombre de casos és aproximadament el mateix que el de l'any passat per aquesta mateixa època, però les morts són lleugerament menors.

El virus Lassa que causa la malaltia és un dels patògens amb més probabilitat de provocar una pandèmia juntament amb l'ebola, el Covid-19 i el zika, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El Ministre d'Estat de Medi Ambient, Iziaq Salako, va dir: "El nostre objectiu és reduir el brot perquè no es pugui estendre a cap altre estat.

'Estem embarcats en la desratització i la sensibilització a nivell comunitari com a part de les mesures preventives.

«Bàsicament estem implementant mesures per assegurar-nos que hi hagi una desratització massiva per reduir la població dels vectors que causen la malaltia.

"Ens centrarem anualment en les comunitats i els estats que són propensos a la malaltia".

La febre de Lassa, que preval amb més freqüència en els mesos d'hivern, causa mal de cap, mal de coll, dolor muscular, debilitat, vòmits, diarrea i tos.

Una de cada cinc persones amb la malaltia la pateix tan greument que provoca sagnat als ulls, el nas, la boca i la vagina.

En alguns casos, la febre de Lassa provoca convulsions, inflor facial i pèrdua d'audició que torna parcialment després dels tres mesos.

Els símptomes poden trigar 21 dies a aparèixer i, en casos fatals, la mort es produeix en dues setmanes.

La majoria de les persones amb el virus mai no desenvolupen símptomes i la taxa de mortalitat general és de l'1%.

Però aquesta xifra augmenta al 15% per a les persones hospitalitzades amb la malaltia, cosa que fa que el diagnòstic i el tractament primerencs siguin crucials.

Tot i això, és difícil diferenciar-la d'altres febres hemorràgiques virals com la febre tifoide, l'ebola i la malària.

La febre de Lassa mata gairebé tots els fetus quan el virus es contrau durant l'embaràs.

Les darreres dades de Nigèria situen la taxa de letalitat al voltant del 18% des que van augmentar les infeccions a principis d'aquest any.

El sanejament deficient i l'escàs accés a l'atenció mèdica són obstacles importants per contenir el brot i limitar-ne les morts.

La febre de Lassa es troba principalment a Benin, Ghana, Guinea, Libèria, Mali, Sierra Leone, Togo i Nigèria. Però també ha arribat a Europa, concretament al Regne Unit.

Els temors d'un brot es van estendre entre els britànics quan es van confirmar tres casos i un nadó va morir el 2022, la primera vegada que es va detectar febre de Lassa al país des del 2009.

El primer era una persona que havia viatjat recentment a Mali, mentre que els altres dos eren familiars.

El virus es pot transmetre entre persones si entren en contacte amb la sang, l'orina, el semen, la saliva o la femta d'una persona infectada.