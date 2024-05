Alerta per una epidèmia de tosferina a Europa: es multipliquen per deu els casos

per Redacció CatalunyaPress

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) ha informat que, durant l'any 2023 i fins a l'abril del 2024, els països d'Europa han notificat gairebé 60.000 casos de tosferina, fet que suposa deu vegades més que el 2022 i 2021.

Segons l'ECDC, aquest repunt de casos provocats pel bacteri bordetella pertussis té la seva explicació a causa d'uns anys de circulació limitada a Europa, en particular durant la pandèmia de Covid-19. A més, el quadre epidemiològic també pot atribuir-se a la presència d'individus no vacunats o vacunats al dia i la disminució de la immunitat.

En concret, durant el 2023 es van registrar més de 25.000 casos i més de 32.000 entre el gener i el març d'aquest any. Tot i això, l'ECDC afirma que la tosferina és una malaltia endèmica a Europa ia tot el món que causa epidèmies més grans cada tres o cinc anys, fins i tot, a països amb alta cobertura de vacunació. De fet, es van observar xifres similars el 2016 (41.026) i el 2019 (34.468).

Els lactants menors de sis mesos són els que tenen més risc

Els lactants menors de sis mesos, no immunitzats o parcialment immunitzats, són els que corren un risc més gran de patir una malaltia greu, i la majoria de les hospitalitzacions i morts relacionades amb la tosferina es produeixen en aquest grup d'edat vulnerable.

En particular, durant 2023-24, a 17 països d'Europa (Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Estònia, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Lituània, Malta, Països Baixos, Portugal, Romania, Suècia i Eslovàquia), els lactants van representar el grup amb la major incidència notificada.

Tres països van observar la incidència més gran en nens de 10 a 14 anys, seguits d'adolescents de 15 a 19 anys (Croàcia, Dinamarca, Luxemburg), i dos països van presentar la major incidència en adolescents de 15-19 anys, seguits per nens de 10 a 14 anys (República Txeca, Eslovènia).

L'ECDC destaca que a Espanya els lactants van tenir la incidència més gran el 2023, però, a principis del 2024, els nens de 10 a 4 anys van tenir la major incidència.

Pel que fa a morts, entre el 2011-2022, es van notificar un total de 103 morts, de les quals 69 (67%) van ser en lactants i 25 (24%) van ser en adults de 60 anys o més. En el període comprès entre gener 2023 i abril 2024, s'han notificat un total de 19 morts: 11 (58%) a lactants i vuit (42%) a adults majors (60+ anys).

"L'augment del nombre de casos de tosferina a tot Europa demostra la necessitat d'estar alerta. Es tracta d'una malaltia greu, sobretot als lactants. Disposem de vacunes segures i eficaces que la poden prevenir. La vacunació és la nostra eina clau per ajudar a salvar vides i evitar que la malaltia es continuï propagant", ha explicat la comissària de Salut i Seguretat Alimentària de la UE, Stella Kyriakides.

Crida a la vacunació

En aquest punt, l'ECDC anima les autoritats de salut pública a reforçar els programes de vacunació ia assolir i mantenir una cobertura de vacunació elevada, incloent-hi la finalització completa i temps de les sèries d'immunització primària i les dosis de reforç posteriors, d'acord amb les recomanacions nacionals.

A més, recorda que la vacunació contra la tosferina durant el segon i tercer trimestre de l'embaràs és molt eficaç per prevenir la malaltia i la mort entre els nadons que encara són massa petits per ser vacunats.

Així mateix, la directora de l'ECDC, Andrea Ammon, ha posat èmfasi en la importància de les vacunes per evitar més casos. "En abordar aquesta epidèmia de tosferina, és essencial recordar les vides que estan en joc, especialment les dels nostres petits. Les vacunes contra la tosferina han demostrat ser segures i eficaces, i cada acció que emprenem avui determina la salut del demà. Tenim la responsabilitat, com a pares o com a professionals de la salut pública, de protegir el grup més vulnerable de l'impacte mortal d'aquesta malaltia”, ha manifestat.