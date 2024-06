Alerta per la manca de sanitaris a l'estiu: els metges denuncien retallades

La falta de sanitaris a l'estiu, ja sigui per la sobre saturació dels centres a les zones turístiques o per la no ampliació del personal quan l'habitual gaudeix de les vacances, és un problema que s'està cronificant a la sanitat pública. A Catalunya, la manca de pressupostos podria col·lapsar l'atenció sanitària aquest estiu, i el Govern ha decidit començar a explorar mesures per encaixar millor el cop.

La portaveu de l'Executiu català, Patrícia Plaja, ha afirmat aquest dimarts que es reforçarà el personal sanitari a zones turístiques per assumir l'increment d'activitat durant les vacances, després d'estudiar les necessitats de cadascun dels centres a Catalunya. Després que el Govern demanés contenció econòmica als centres sanitaris que pot afectar les substitucions d'estiu del personal, Plaja ha assegurat en roda de premsa després de la reunió d'aquest dimarts del Consell Executiu que Salut garantirà "l'atenció a tothom" .

"En aquestes zones turístiques, aquestes zones on durant els períodes estivals, concretament, s'augmenta l'afluència de gent, es reforçarà el personal per assumir l'increment d'activitat en èpoques de vacances", ha informat.

Plaja ha al·ludit que, a causa de la falta de pressupostos, no es podran substituir de forma automàtica alguns professionals en les baixes per períodes de vacances perquè no hi ha una borsa de treball "tan àmplia".

Tot i això, ha assegurat que el departament està treballant per garantir absolutament l'assistència per a les persones que ho necessitin i sobretot a les zones on la demanda creixi en els períodes estivals.

Metges de Catalunya denuncia retallades de personal

Metges de Catalunya (MC) ha considerat aquest dimarts una "irresponsabilitat" de la Generalitat les restriccions als ambulatoris aquest estiu, que pot afectar les substitucions de personal. En un comunicat, MC ha dit que la pròrroga pressupostària "no justifica les retallades", ja que el Govern va aprovar a l'abril un crèdit de 1.850 milions d'euros per atendre els increments de despesa.

El sindicat de metges denuncia que directius de l'Institut Català de la Salut (ICS) han anunciat que aquest estiu restringiran la contractació de personal de reforç i no renovaran contractes eventuals per la insuficiència de recursos suposadament provocada per la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat.

La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS) ha assegurat que la decisió de Salut de "retallar" els reforços d'estiu a ambulatoris afectarà professionals i usuaris.

MC ha considerat "indecorós" que l'Institut Català de la Salut (ICS) vulgui carregar a l'esquena dels treballadors públics la decisió al·legant segons la seva opinió que es deriva de les millores retributives, i ha demanat a la Conselleria que expliqui el pla d'estiu públicament.

Ha demanat en un comunicat que Salut "repensi" aquestes mesures i que trobi alternatives que no perjudiquen els usuaris de la sanitat pública.