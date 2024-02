Alerta a Gaza: UNWRA denuncia que fa setmanes que no pot lliurar menjar

El comissionat de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNWRA), Philippe Lazzarini, diu que fa un mes que l'organisme no pot enviar aliments al nord de la Franja de Gaza.

Aquesta és la zona de l'enclavament més castigada pel conflicte i on les agències humanitàries han tingut menys accés des de l'inici de l'ofensiva israeliana, que va començar en aquest sector.

"L'últim cop que la UNRWA va ser capaç d'enviar ajuda alimentària al nord de Gaza va ser el 23 de gener. Des d'aleshores, juntament amb altres organismes de l'ONU, hem advertit sobre la imminent fam, hem apel·lat per un accés humanitari regular i hem afirmat que la fam es pot evitar si es permet l'entrada regular de més combois d'aliments al nord de Gaza", ha publicat Lazzarini al compte de la xarxa social X.

A més, ha lamentat que totes les seves crides hagin estat "denegades" i que hagin "caigut en sac trencat", i ha asseverat que properament "es tornarà a posar a prova la humanitat i els valors comuns". "Això és un desastre provocat per l'home. El món es va comprometre a no permetre que es repeteixin més fam. La fam encara es pot evitar mitjançant una autèntica voluntat política de garantir l'accés i la protecció a una ajuda substancial", ha afegit.

El Ministeri de Salut gazatí, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), ha descrit la situació a la zona nord de l'enclavament com a "molt catastròfica" pel fet que els hospitals no tenen combustible, cosa que els impedeix la generació d'electricitat, provocant manca de refrigeració per a grans quantitats de medicaments importants que necessiten conservar-se a certes temperatures per no fer-se malbé.

A més, molts pacients en diàlisi i en cures intensives corren el perill de morir per la manca d'energia. Els vehicles sanitaris tampoc no es poden desplaçar a atendre i recollir ferits per la manca d'aquest mateix combustible.

Fa uns dies, el mateix Lazzarini havia advertit que l'agència es trobava en un "punt d'inflexió" davant les reiterades crides d'Israel per al seu "desmantellament", així com per les seves diferents mesures en contra com ara un projecte de llei per a excloure l'agència de la immunitat que atorga l'ONU, la limitació dels visats als seus treballadors, les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, o les mesures per desallotjar el personal de la seva oficina a Jerusalem Est, entre d'altres.