Alerta de tsunami al Perú per un terratrèmol de magnitud 7

per Redacció CatalunyaPress

Un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest divendres la província de Caravelí, a la regió Arequipa, sud del Perú, segons ha indicat l'Institut Geofísic del Perú (IGP), cosa que ha portat les autoritats a anunciar una alerta de tsunami, que poques hores després ha estat descartat.

El primer ministre del Perú, Gustavo Adrianzén, ha informat que el tsunami ha estat descartat i que tan sols s'ha registrat un "onatge anòmal", i per això ha demanat tranquil·litat a les poblacions del litoral. "No hi haurà tsunami", ha aclarit en declaracions a RPP.

"La crida que es fa des del Govern és, per favor a la calma, la tranquil·litat ia confiar en les nostres Forces Armades i policials que estan actuant colze a colze amb la població a Arequipa, sobretot", ha insistit.

Almenys sis persones han resultat ferides a les localitats d'Acarí i Aquitipa. Tot i que les autoritats han destacat que han estat ateses per simples cops. "No hi ha una cosa més gran", ha explicat el cap regional de Gestió de Risc de Desastres, Juan Carlos Burga Regalado.

També s'han registrat ferits de lleugeresa a Caravelí i Ica, si bé han estat donats d'alta poc després de ser atesos a hospitals de la regió.

L'IGP ha assenyalat a la seva pàgina web que l'epicentre s'ha situat uns 54 quilòmetres al sud-oest de Yauca, al departament d'Arequipa, mentre que l'hipocentre ha estat situat a uns 42 km de profunditat.

Alhora, ha recalcat que la zona s'ha vist posteriorment sacsejada per almenys quatre rèpliques de magnitud entre 4 i 4,6, mentre que la Direcció d'Hidrografia i Navegació de la Marina de Guerra del Perú ha emès una alerta de tsunami a la zona litoral.

Per part seva, la Presidència del Perú ha assegurat a través d'un missatge al seu compte a la xarxa social X que treballa amb l'Institut Nacional de Defensa Civil (Indeci) i els ministeris responsables per analitzar la situació de cara a "fer l'avaluació de danys" i "determinar les accions a realitzar".