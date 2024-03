Alexia marca en la seva tornada als terrenys de joc amb el Barça (1-7)

El FC Barcelona es manté ferm al liderat de la Lliga F 2023-20254 després de golejar 1-7 la Real Sociedad, amb la tornada i un gol d'Alexia Putellas, mentre que el Reial Madrid va obrir més buit a la baralla per la segona plaça després batre el Sevilla (0-1) i aprofitar les ensopegades del Llevant davant l'Athletic Club (1-2) i del Madrid CFF contra l'Eibar (1-2).

A Zubieta, la Real Sociedad no va poder fer res per aturar un líder de nou imparable i amb una sensacional Salma Paralluelo. La davantera aragonesa va anotar un pòquer de gols, tres entre el minut 22 i el 44, en un duel que al descans ja estava encarrilat per part de les visitants (0-4) després del gol inicial de la jove Vicky López.

A la represa, la millor notícia va ser el retorn d'Alexia Putellas, que no jugava des del 14 de novembre passat i que a més es va unir a una llista de golejadores que va completar Caroline Graham Hansen, nova 'pitxitxi' de lliga amb 15 gols. Amaiur Sarriegi va fer el gol de l'honor de les locals.

Més enllà d'Alexia, al matx davant les de Natàlia Arroyo també va tenir minuts la sueca Fridolina Rölfö, que igual que la de Mollet havia estat baixa de llarga durada. L'escandinava, polivalent, és un reforç de luxe amb vista a aquesta recta final del curs. I és que més enllà de la Lliga i la Copa, el Barça també afronta la reconquesta de la Chamoions League.

Sigui com sigui, el Barça manté els 9 punts de renda sobre el Real Madrid, que no va fallar en la visita un rival complicat com el Sevilla, a qui va derrotar per 0-1 per agafar-se la revenja de la primera volta.

El proper repte per a les blaugranes serà el partit de tornada de les semifinals de la Copa de la Reina, que el conjunt blaugrana jugarà contra l'Athletic Club el proper dijous 14. Al partit d'anada, jugat fa uns dies a San Mamés, les de Jonatan Giráldez van guanyar per 0-3, de manera que van fer un pas de gegant cap a la final.