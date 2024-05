Alexia Putellas: ''He marcat el gol i m'he tornat boja''

per Gabriel Izcovich

### Alexia Putellas: "Aquest Triomf és Màgic i Gràcies a Tots Vosaltres"

En una final d'infart, Alexia Putellas, la capitana del FC Barcelona, va tornar a ser l'heroïna de l'equip en marcar el gol decisiu al minut 90, segellant la victòria del Barça Femení sobre l'Olympique de Lió i assegurant la tercera UEFA Women's Champions League. Després del partit, Putellas va compartir les seves emotives reflexions i agraïments.

"Gràcies, moltes gràcies. El més important, gràcies a tota la gent que s'ha desplaçat aquí. Ens han fet vibrar. Tot això és màgic i és gràcies a ells," va començar Putellas, visiblement emocionada. "Nosaltres podem iniciar un camí de títols, però necessitem tots aquests culers perquè tingui sentit. Agraïm a tots els que ens han acompanyat tota la temporada, als que han pogut venir i als que no també."

El gol de Putellas no només va segellar la victòria, sinó que va ser el colofó a una temporada espectacular. "Ja anàvem guanyant, però una mica de tranquil·litat. Havia d'entrar per aguantar el resultat, però vaig trobar l'espai. Clàudia Pina em va deixar una pilota molt bona i jo vaig marcar. I em vaig tornar boja," va relatar, descrivint el moment decisiu que va portar a l'eufòria tant al camp com a les grades.

L'ambient a San Mamés era elèctric, amb l'afició del Barça vibrant amb cada jugada. "És tot perfecte, la gent està feliç. Tot ha sortit rodó. Com que culer estic molt feliç," va comentar Putellas, reflectint el sentiment de felicitat i satisfacció que compartia amb els seguidors de l'equip.

La capitana també va subratllar la importància del treball constant i els objectius clars des del començament de la temporada. "És per això que treballem quan comencem la temporada, ens marquem aquests objectius. Van passant les setmanes i es van complint. Estem molt feliços d'haver acabat amb quatre títols," va concloure, referint-se als quatre títols que han conquistat aquest any, tancant una temporada de somni.

La renovació recent de Putellas amb el club català assegura que la líder indiscutible de l'equip continuarà guiant el Barça Femení cap a noves glòries. La seva actuació a la final i les seves paraules d'agraïment mostren no només el seu talent al camp, sinó també el seu compromís profund amb el club i els seus aficionats.