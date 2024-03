El Barça pot respirar tranquil: Koundé no té cap lesió

per Redacció CatalunyaPress

El defensa del FC Barcelona, Jules Koundé, va generar preocupació després de retirar-se d'hora durant l'amistós entre França i Alemanya a causa d'un cop fort, en aquesta finestra de partits de seleccions. Saber Desfarges, periodista de Telefoot, inicialment va alertar sobre una possible lesió, tot i que posteriorment va aclarir que es va tractar d'un cop que va ser tractat amb gel.

La notícia de l'estat de salut de Koundé arriba com un alleujament per a l'equip blaugrana i el seu entrenador, Xavi Hernández, que podrà comptar amb el lateral dret titular sense preocupacions més grans. S'espera que Koundé continuï en la concentració de la selecció francesa i estigui disponible per al proper amistós contra Xile.

L'incident ressalta la constant amenaça del 'virus FIFA' durant les aturades internacionals, que sovint poden resultar en lesions que afecten els clubs quan els jugadors tornen dels seus compromisos amb les seleccions nacionals. Aquest cop, no serà així.

El calendari del Barça

A l'horitzó més proper, el FC Barcelona té els dos partits més il·lusionants en anys: s'enfrontarà al París Saint-Germain als quarts de final de la UEFA Champions League el 10 d'abril al Parc dels Prínceps, París, i el 16 d'abril a l'Estadi Olímpic Lluis Companys. Amb una agenda esportiva atapeïda, el Barça també s'haurà d'enfrontar a Las Palmas i Cadis en partits de LaLiga, seguits d'un atractiu i important duel contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu.