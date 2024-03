Alliberats gairebé 300 estudiants a Nigèria després d'haver estat segrestats

per Redacció CatalunyaPress

El governador estatal de Kaduna (Nigèria), Uba Sani, ha anunciat aquest diumenge l'alliberament dels 287 alumnes segrestats el 7 de març passat en un atac armat contra una escola. Concretament, va passar a l'escola de primària de l'Autoritat Educativa Local a la localitat de Kuriga, on aproximadament cent atacants van assaltar el col·legi.

El governador va expressar el seu agraïment al president de Nigèria, Bola Ahmed Tinubu, per "prioritzar la seguretat" i garantir el retorn segur dels estudiants segrestats. També va elogiar l'Exèrcit nigerià per la seva "valentia, determinació i compromís" en l'operació per alliberar els estudiants.

Els segrestadors van exigir un rescat de mil milions de naires (aproximadament 567.000 euros) a les famílies dels estudiants i alguns professors. Tot i això, el ministre nigerià d'Informació, Mohammed Idris, ha declarat que el Govern no pagaria cap rescat als criminals.

Aquest segrest s'emmarca en la inseguretat creixent a Nigèria, amb atacs freqüents perpetrats per bandes criminals que exigeixen rescats quantiosos. Tot i els esforços del Govern per combatre aquesta violència, els atacs continuen, exacerbant una situació ja complicada per la presència del grup terrorista Boko Haram al nord-est del país.