Almenys sis morts després d'un apunyalament múltiple a Sydney

Dissabte passat, un tràgic incident ha sacsejat el centre comercial Westfield de Bondi Junction, ubicat als suburbis de l'est de Sydney (Austràlia). Diverses persones han resultat ferides en un atac que ha involucrat tant apunyalaments com trets, segons han informat fonts locals. Almenys sis persones han perdut la vida, com ha reportat el 'Sydney Morning Herald', amb la incertesa sobre la condició d'altres persones ferides, inclosa una per tret.

Segons han reportat des de la cadena de televisió australiana 'ABC', el caos s'ha desfermat quan la policia ha evacuat els compradors del centre comercial després d'un violent altercat. Al mig del tumult, s'ha confirmat que diverses persones han estat apunyalades, mentre que una ha resultat ferida de bala.

Un portaveu de l'ambulància de Nova Gal·les del Sud ha confirmat que un dels presumptes delinqüents ha estat abatut per la policia, mentre que l'altre seguia pròfug, cosa que ha generat una situació de tensió a la zona. Els informes posteriors de la policia han indicat que, lamentablement, nou persones han estat apunyalades en total, i han resultat en la mort almenys sis individus.

Imatges del lloc han mostrat una intensa activitat de serveis d'emergència, amb ambulàncies i cotxes de policia envoltant el centre comercial. Testimonis com Roi Huberman, enginyer de so d''ABC', han relatat moments de pànic mentre buscaven refugi al mig del caos.