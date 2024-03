Alonso, caut amb el seu Aston Martin en la prèvia de l'inici del mundial de F1

El proper dissabte 2 de març es posa en marxa el mundial de Formula1 amb el GP de Baréin. En clau espanyola, cal veure el rendiment de Fernando Alonso i Carlos Sainz en aquesta edició.

L'asturià, bicampió del món, ha celebrat el "bon rendiment" que van treure l'Aston Martin el dijous 29 de febrer passat als entrenaments lliures del Gran Premi.

Tot i això, Alonso s'ha mantingut "caut" ja que encara tenen "molt per treure el cotxe". "Ha estat un bon dia. Hem sacrificat una mica la FP1 utilitzant les mitjanes, tenim molt coneixement ja dels pneumàtics després de tots els tests que hem fet aquí, així que ens hem concentrat una mica més a les toves, a la segona sessió , intentat fer algun canvi en la posada a punt", va dir en declaracions als mitjans de la competició.

Alonso va començar davant dels Ferrari i els Red Bull. "Ha estat força satisfactori, hem trobat un bon rendiment", va confessar.

“Veurem demà (per aquest divendres 1 de març), tot i ser ja carrera, els divendres depèn de la quantitat de combustible que tinguis al cotxe, pot semblar que vas ràpid o no. Cal mantenir-se cauts, encara crec que falta molt per treure el cotxe. L'any passat crec que estàvem en una situació una mica més forta aquí i aquest any encara ens falta millorar molt”, va concloure.