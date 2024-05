Un alt càrrec del Mossad va amenaçar la fiscal de la Cort Penal per investigar Israel

L'excap del Mossad, l'agència d'intel·ligència exterior d'Israel, suposadament va amenaçar una fiscal en cap de la cort penal internacional (CPI) en una sèrie de reunions secretes en què va intentar pressionar-la perquè abandonés una investigació sobre crims de guerra, segons pot revelar The Guardian.

Els contactes encoberts de Yossi Cohen amb la llavors fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, van tenir lloc els anys previs a la seva decisió d'obrir una investigació formal sobre presumptes crims de guerra i crims contra la humanitat als territoris palestins ocupats.

Aquesta investigació, iniciada el 2021, va culminar la setmana passada quan el successor de Bensouda, Karim Khan, va anunciar que buscava una ordre d'arrest per al primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, per la conducta del país a la guerra a Gaza.

La decisió del fiscal de sol·licitar a la sala de qüestions prèvies de la CPI ordres d'arrest per a Netanyahu i el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, juntament amb tres líders de Hamàs, és un resultat que l'establishment militar i polític d'Israel ha temut durant molt de temps.

La implicació personal de Cohen a l'operació contra la CPI va tenir lloc quan era director del Mossad. Les seves activitats van ser autoritzades a alt nivell i justificades sobre la base que el tribunal plantejava una amenaça de processament contra personal militar, segons un alt funcionari israelià.

Una altra font israeliana informada sobre l'operació contra Bensouda va dir que l'objectiu del Mossad era comprometre la fiscal o reclutar-la com algú que cooperaria amb les demandes d'Israel.

Una tercera font familiaritzada amb l'operació va dir que Cohen actuava com a “missatger no oficial” de Netanyahu.

Cohen, que era un dels aliats més propers de Netanyahu en aquell moment i està emergint com una força política per dret propi a Israel, va liderar personalment la participació del Mossad en una campanya de gairebé una dècada per part del país per soscavar la cort .

Quatre fonts van confirmar que Bensouda havia informat un petit grup d'alts funcionaris de la CPI sobre els intents de Cohen d'influir-hi, enmig de preocupacions sobre la naturalesa cada cop més persistent i amenaçadora del seu comportament.

Segons relats compartits amb funcionaris de la CPI, suposadament ell li va dir: “Hauries d'ajudar-nos i deixar-nos cuidar de tu. No et voldràs ficar en coses que puguin comprometre la teva seguretat o la de la teva família”.

Una persona informada sobre les activitats de Cohen va dir que havia utilitzat “tàctiques menyspreables” contra Bensouda com a part d'un intent finalment infructuós d'intimidar-la i influir-hi. Van comparar el seu comportament amb l'"aguait".