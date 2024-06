Amazon ofereix 150 vacants de treball a l'Alt Empordà (Girona)

El centre logístic d'Amazon al Far de l'Empordà (Girona) preveu crear 150 nous llocs de treball, després de tancar el primer any en funcionament amb una plantilla de 1.500 empleats, ha explicat en un comunicat aquest dimecres l'empresa.

La nau de la multinacional té treballadors de més de 40 nacionalitats i el 40% són dones. L'empresa ha detallat que compta amb vacants en posicions com mosso de magatzem o personal tècnic, entre d'altres, i que ofereix salaris "per sobre del que estableix el conveni col·lectiu de logística", a més d'altres beneficis laborals.

Les instal·lacions del centre logístic d'Amazon tenen més de 150.000 metres quadrats dedicats a recepció, emmagatzematge i enviament de productes, i el centre recolza les operacions de primera milla d'Amazon a Espanya i compta amb capacitat per emmagatzemar milions d'unitats de producte.

"Després del nostre primer any d'activitat estem molt orgullosos de comptar amb un gran equip de persones amb molt de talent. Volem ampliar la nostra plantilla oferint un entorn de treball modern i segur amb múltiples possibilitats per al desenvolupament professional!", ha assegurat Jordi Bellana, director del centre, segons recull Diari de Girona.

Jordi Ballena creu que ofereixen "condicions competitives", a més de "beneficis des del primer dia". Els treballadors tenen una assegurança privada o plans de pensions, entre altres avantatges.

Els salaris per a mosso de magatzem superen els 1.400 euros, amb torns de dia i de nit.

Segons explica l'empresa, el centre de l'Empordà del Far està equipat amb la tecnologia Amazon Robotics, dissenyada per millorar l'experiència i el benestar dels empleats creant entorns segurs. Els robots s'encarreguen de transportar les càrregues més pesades per no causar un perjudici físic als treballadors amb feines repetitives.

Amazon ha invertit més de 400 milions d'euros als seus centres arreu d'Europa, generant més de 500 innovacions per continuar evolucionant i avançant amb la tecnologia.