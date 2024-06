L'ambiciós pla que contempla Criteria per al 2030

per Redacció CatalunyaPress

El president de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, i el conseller delegat, Ángel Simón, han presentat el nou Pla Estratègic de la companyia entre el 2026 i el 2030, que té com a principal objectiu assolir un valor brut dels actius (GAV) de 40.000 milions d'euros el 2030, davant dels 27.000 actuals.

El Pla ha estat presentat aquest dilluns a la seu de l'empresa a Barcelona, i preveu l'objectiu de distribuir 700 milions en dividends a la Fundació La Caixa al final del període, que el deute sigui un 10% del GAV –que pot augmentar a un màxim del 20%--, i una rendibilitat entre el 8% i el 10%.

El nou pla contempla una reordenació de les carteres, amb un 55% de les inversions en empreses estratègiques (Telefònica, Naturgy i CaixaBank), un 25% a la cartera de Diversificació, un 10% a la de capital risc i un 10% a el sector immobiliari.

Actualment, la cartera de l'empresa compta amb un 75% dedicada a les companyies estratègiques, un 13% a Diversificació, un 3% a capital privat i un 10% al sector immobiliari, i el capital necessari per a aquest creixement provindrà de dividends, plusvàlues i deute.

Fainé ha explicat que el nou Pla té “la finalitat de preservar i fer créixer el patrimoni de Criteria”, i l'objectiu és que doni un impuls a les inversions financeres de la companyia.

Simón ha afegit que la voluntat és "donar un impuls a les inversions" perquè tinguin un impacte positiu a l'economia, la societat, les empreses i les persones amb inversions a empreses capdavanteres.

Pla agressiu

Fonts de l'empresa han explicat que és un pla agressiu i difícil de complir, però que l'empresa ha d'intentar arribar a aquestes xifres.

Han apuntat que tot i que el pes relatiu de les inversions estratègiques disminueix, l'increment previst del valor de la cartera permet augmentar aquestes inversions al voltant de 3.000 milions.

Aquest increment pot anar tant a augmentar la participació de Naturgy o Telefónica –a CaixaBank compta amb el 31%, el màxim permès pel Banc Central Europeu (BCE)–, com a una nova empresa.

En tot cas, aquestes inversions són posicions a llarg termini, on Criteria és troncal i que inclouen banca, energia, telecomunicacions i utilities.

Diversificació

L'increment de la cartera de Diversificació és un dels grans canvis d'aquest pla respecte a l'anterior, i la intenció és assolir els 10.000 milions, davant dels 3.000 actuals.

L'objectiu és fer inversions en empreses cotitzades, diversificades en geografies i sectors, per assolir una rendibilitat més gran i amb la voluntat de ser influents, encara que no a llarg termini, i amb una estratègia de rotació d'actius, i les fonts han posat com a exemple l'entrada a Puig o ACS.

Actualment, aquesta cartera compta amb 90 empreses i l'objectiu final és reduir-la a entre 20 i 30 companyies on Criteria vol tenir aquesta influència, i encara que l'interès està centrat en empreses espanyoles amb interessos globals, no es descarten inversions a l'estranger.

En tot cas, Criteria no participarà en qualsevol empresa, sinó que entrarà en aquelles que compleixin el seu model, i aquestes fonts han assenyalat que els criteris ESG són bàsics per aconseguir-ho.

Capital privat

Les inversions en capital privat se centraran en empreses que tinguin un potencial de creixement important, amb una facturació entre 100 i 150 milions i que puguin arribar a ingressar entre 500 i 1.000 milions.

Les fonts de l'empresa han explicat que també inclou la participació en fons de manera indirecta.

En tot cas, han avançat que la construcció d'aquesta cartera no serà immediata i que es treballarà en un període raonable, fins a mitjans del 2025, per crear-la.

D'altra banda, les inversions en immobiliari es faran a través d'empreses del sector --com la inversió recent a Colonial-- i disminuint la gestió directa.