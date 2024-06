Amenaça els EUA? Rússia enviarà tres vaixells de guerra i un submarí nuclear a Cuba

per Redacció CatalunyaPress

Tres vaixells de l'Armada russa i un submarí de propulsió nuclear arribaran al port de l'Havana per a una visita oficial la setmana que ve, van dir les forces armades cubanes en un comunicat emès aquest dijous, confirmant els exercicis Fragata de l'Armada russa Almirall Goixkov militars revelats per primera vegada per funcionaris nord-americans dimecres.

Les Forces Armades Revolucionàries de Cuba van dir que la fragata míssilística russa Almirall Gorshkov, el submarí nuclear Kazan, el petrolier Paixin i el remolcador de salvament Nikolai Chiker arribaran el 12 de juny i estaran durant una setmana.

L'exèrcit cubà va dir que la visita dels vaixells de l'Armada russa és part de les relacions “amistoses” entre els dos països, compleix el dret internacional i no representa una amenaça a la seguretat de la regió perquè “cap dels vaixells porta armes nuclears”.

Un funcionari nord-americà va dir a McClatchy i al Miami Herald dimecres que s'espera que els exercicis incloguin "una activitat naval i aèria més a prop dels Estats Units", en què participaran tant avions russos com vaixells de guerra de combat, el primer exercici aeri i marítim coordinat per Rússia a l'Hemisferi Occidental en cinc anys.

"Si bé estem decebuts que Cuba hagi acceptat rebre vaixells russos visitants, no ens sorprèn", va dir dijous el funcionari. Tot i que un dels vaixells és un submarí de propulsió nuclear, el funcionari va dir que la comunitat d'intel·ligència nord-americana “avalua que no porta armes nuclears i no representa una amenaça directa a la seguretat nacional dels Estats Units”.

Els funcionaris de l'administració sospiten que Cuba va aprovar l'escala al port rus “almenys en part” a causa d'un incident l'any passat en què un submarí nuclear nord-americà va atracar a la Base Naval de la Badia de Guantánamo, cosa que va enfurismar els cubans, va dir el funcionari nord-americà.

"No ens sorprèn, atesa la llarga història de Rússia d'escales a ports cubans", va dir el funcionari. "Aquestes són visites navals de rutina que són part d´exercicis militars russos, que s´han intensificat a causa del suport dels Estats Units a Ucraïna ia les activitats d´exercici en suport dels nostres aliats de l´OTAN".

El govern cubà no va esmentar exercicis militars en el comunicat però va destacar activitats “culturals”.

Durant la seva estada, els marins russos realitzaran un programa d'activitats que inclou visites de cortesia al cap de l'Armada de la Guerra Revolucionària i al governador de l'Havana. També hi visitaran llocs d'interès històric i cultural”.