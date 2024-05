Amnistia Internacional condemna la 'repressió' a les manifestacions propalestines

L'ONG Amnistia Internacional (AI) ha condemnat aquest divendres la "repressió policial" en el marc de les manifestacions propalestines que s'han registrat les últimes setmanes a les universitats dels Estats Units, la majoria pacífiques, per les quals s'ha detingut més de 2.000 persones, incloent-hi personal universitari.

"Instem les administracions universitàries a salvaguardar i facilitar el dret dels estudiants a protestar o dur a terme contraprotestes de manera pacífica i segura als seus campus", ha dit el director executiu d'AI als Estats Units, Paul O' Brien.

Tot i que algunes universitats hagin acceptat dialogar amb els estudiants, moltes altres han recorregut a les forces de seguretat, que han utilitzat tota mena de mitjans "violents" per reprimir protestes "pacífiques" a favor de la causa palestina, com magranes atordidores, bales de goma o gasos lacrimògens, assenyala AI.

"La Policia de Nova York va impedir expressament que els mitjans de comunicació, incloent-hi estudiants de periodisme, observadors legals i mèdics, exercissin el seu paper de constatar aquestes accions, amenaçant-los amb arrestos si no abandonaven l'àrea", ha explicat.

En aquest sentit, ha ressaltat que les administracions universitàries "haurien de protegir els drets dels estudiants", impulsant solucions per resoldre la situació de forma pacífica en lloc d'exposar-los "al risc de la violència policial".

Així mateix, l'ONG ha determinat que les autoritats han fallat a implementar "mesures apropiades per mantenir els manifestants arrecerats de la violència per part de tercers, com a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA).

Amnistia Internacional ha recordat que la Policia ha d'actuar d'acord amb els principis de necessitat i proporcionalitat, és a dir, ha de recórrer a aquest tipus d'accions repressives només "com a últim recurs" o "quan el nivell o l'amenaça de violència superi el dret de les persones a la reunió".

De la mateixa manera, ha precisat que tant periodistes com observadors legals “tenen dret a assistir i informar sobre reunions pacífiques”. "Els funcionaris encarregats de fer complir la llei tenen la responsabilitat de no impedir o obstaculitzar la seva feina", ha afegit.

"Condemnem la retòrica d'odi i la violència contra les comunitats jueves o palestines en els termes més enèrgics possibles, fins i tot quan es fan sota el pretext d'una protesta", ha sentenciat O'Brien.

Tot i això, AI ha recordat que "les accions d'uns quants no han de caracteritzar les protestes en general ni servir com a pretext per acabar amb el descontent legítim i pacífic", així com tampoc per "violar el dret que tenen els estudiants a reunir-se".