Iran amenaça Israel: 'Farem que es penedeixin d'aquest crim'

per J.C. Meneses Montserrat

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, i el president, Ebrahim Raisi, han advertit aquest dimarts en dos missatges que l'atac israelià perpetrat dilluns contra el Consolat iranià a Síria suposa una violació del Dret Internacional i "no quedarà sense resposta ".

Tot i que cap d'ells ha aclarit l'abast d'aquesta resposta, Khamenei ha afirmat al seu compte de la xarxa social X que l'Iran "castigarà" l'"odiós règim sionista". "Farem que es penedeixin d'aquest crim", ha subratllat la màxima autoritat de l'Iran.

Per la seva banda, Raisi ha atribuït aquest "assalt inhumà" als problemes interns per a Israel, després de les suposades derrotes davant de la "resistència" en plena ofensiva a la Franja de Gaza, segons un missatge recollit per l'agència de notícies Tasnim.

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Hossein Amirabdolahian, ha convocat també aquest dilluns l'ambaixadora de Suïssa a Teheran, que representa els interessos diplomàtics dels Estats Units, per lliurar-li una nota de protesta, ja que considera Washington responsable indirecte del que ha passat dilluns.

L'atac, perpetrat sobre la secció consular de l'Ambaixada iraniana a Damasc, es va saldar amb la mort d'onze persones, entre ells set membres de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. La Guàrdia Revolucionària ha confirmat la mort de dos dels seus generals, Muhammad Reza Zahedi i Muhammad Hadi Haj Rahimi, així com la de cinc assessors més