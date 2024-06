Un any després de la implosió del Titan, es planeja un nou descens al Titanic

per Gabriel Izcovich

Fa exactament un any, el món va quedar commocionat quan un submarí comercial anomenat Tità va implosionar durant una expedició al Titanic, resultant en la mort de cinc passatgers i desencadenant una recerca multinacional. La tragèdia, que va portar a la fallida OceanGate, l'operador del Tità, va impactar profundament al mercat del turisme submarí, sembrant dubtes sobre la seguretat d'aquestes aventures a les profunditats de l'oceà.

Tot i això, el sector no s'ha quedat paralitzat. Ara, un any després, Triton Submarines, un líder a la indústria de submergibles, planeja una nova expedició a les restes del Titanic. Aquest viatge no sols busca explorar l'històric naufragi, sinó també demostrar que les expedicions submarines poden ser segures i fiables.

Larry Connor, un multimilionari apassionat per l'exploració, ha estat una figura clau en aquest projecte nou. Després del desastre del Tità, Connor va sol·licitar a Triton que construís un submarí que garantís la seguretat dels seus ocupants, tal com ha recollit CNN. "Vull mostrar a la gent de tot el món que, encara que l'oceà és extremadament poderós, pot ser meravellós i agradable i canviar realment la vida si es fa de la manera correcta", va afirmar Connor.

Triton Submarines és a les primeres etapes de planificació d'aquesta expedició. Un portaveu de la companyia va destacar la importància d'aprendre dels errors del passat: "Si hi ha alguna cosa positiva a treure d'aquesta situació, és que s'està invertint més en submergibles per a aigües profundes". Aquesta inversió en seguretat contrasta fortament amb la filosofia d'OceanGate, el fundador del qual, Stockton Rush, havia afirmat en una ocasió: "En algun moment, la seguretat és pura pèrdua de temps".

OceanGate, coneguda pel seu enfocament poc convencional i controvertit, eludia regulacions i utilitzava un casc de fibra de carboni, considerat menys segur que el titani. Aquesta manca de conformitat amb els estàndards de seguretat establerts va ser un factor crític en la implosió del Tità.

La tragèdia del Tità ha deixat un llegat mixt. Tot i que les seves conseqüències immediates van ser devastadores, també han provocat una reavaluació dels protocols de seguretat a la indústria del turisme submarí. Philippe Brown, de Brown and Hudson, va assenyalar que l'interès pels viatges extrems segueix vigent, però ara amb més consciència del risc: "Les empreses ara inverteixen més en seguretat i els clients estan disposats a pagar més per marges de seguretat més grans" .

El turisme d'aventura, com les expedicions a l'Everest, ha demostrat que els riscos mortals no sempre dissuadeixen els entusiastes, sinó que de vegades augmenten el seu interès. Aquest fenomen s'està replicant a l'àmbit del turisme submarí, on la demanda persisteix malgrat els perills evidents.

La nova expedició de Triton Submarines al Titanic serà un testimoni de la resiliència i l'esperit explorador de l'ésser humà, alhora que subratlla la crucial importància de la seguretat en la conquesta de les profunditats marines. Amb aquesta missió, Triton espera restaurar la confiança en les expedicions submarines i demostrar que amb les precaucions adequades és possible explorar l'oceà de manera segura i gratificant.

El viatge al Titanic és més que una mera aventura; és una declaració de principis sobre la manera correcta d'enfrontar els desafiaments de l'oceà profund, honrant la memòria dels qui van perdre la vida i assegurant que els seus sacrificis no hagin estat en va.