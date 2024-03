Apple, Alphabet i Meta: Per què els investiga Brussel·les?

La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns l'inici d'investigacions formals contra Apple, Alphabet i Meta per possible vulneració de la nova Llei europea de Mercats Digitals que imposa les regles més estrictes als gegants tecnològics per evitar abusos de competència i de pràctiques monopolístiques; un nou marc que la Unió Europea aplica a les grans tecnològiques des de fa tot just dues setmanes.

L'Executiu comunitari, que sota el nou marc regulador podrà imposar multes als incomplidors de fins a un 10% del volum de negoci global en una primera infracció i de fins a un 20% en cas de reincidència, ara disposa d'un termini de dotze mesos per prendre una decisió.

La vicepresidenta comunitària responsable de Competència, Margrethe Vestager, ha advertit en una roda de premsa a Brussel·les que els casos anunciats aquest dilluns "no suposa que la Comissió avali les altres pràctiques d'altres plataformes les investigacions de les quals estiguin en curs o no s'hagin obert encara ".

Des del 7 de març passat, els serveis comunitaris imposen el control més estricte a sis grans plataformes --Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook i Instagram) i Microsoft i ByteDance (TikTok)-- designades "guardians d'accés" " a la xarxa pel seu pes al mercat digital.

A més de l'inici d'aquests expedients sancionadors contra Apple, Alphabet i Meta, Brussel·les ha anunciat també que llança la fase prèvia d'examen per a dos casos més, un que afecta Apple i un altre a Amazon, en el cas d'aquest últim, per aclarir si està donant un tracte preferent als seus productes a la plataforma de venda.