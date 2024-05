Aquest cap de setmana es podran veure restes del cometa Halley al cel

Cada cert temps, la Terra té la sort de creuar-se amb les restes deixades pel famós estel Halley, donant lloc a un espectacle celestial únic: les pluges d'estrelles Eta Aquarides. Aquest fenomen, que es produeix cada any, arriba a la màxima esplendor aquest cap de setmana, oferint als observadors del cel l'oportunitat de gaudir d'un espectacle meravellós.

El cometa Halley és conegut per ser visible només una vegada cada 76 anys, sent la seva última aparició el 1986. No obstant, els fragments de grava i pols que deixa al seu pas no s'obliden tan fàcilment. Aquestes restes suren a l'espai i són interceptades per la Terra cada sis mesos, generant les belles 'estrelles fugaces' que adornen el nostre cel nocturn.

Les Eta Aquarides i les Orionides són dues pluges d'estrelles que tenen l'origen al cometa Halley. Aquest any, el màxim d'activitat de les Eta Aquarides va tenir lloc al voltant de les 23.00 hores del diumenge 5 de maig, encara que continuaran sent visibles durant uns quants dies més.

El punt radiant de les Eta Aquarides és l'estrella Eta de la constel·lació d'Aquari, des d'on semblen sorgir aquests brillants centelleigs celestes. Tot i que l'espectacle és especialment intens des d'aquest punt, és possible observar estrelles fugaces a qualsevol lloc del cel, sempre seguint una adreça similar.

Per gaudir d'aquest fenomen no cal cap instrument especial. Els astrònoms recomanen trobar un lloc allunyat de la contaminació lumínica, ficar-se al llit còmodament a terra i deixar que la mirada abasti tota la volta celeste.