Aquest és el veritable poder del suc de taronja

per Jordi Muñoz González

Un got de suc de taronja abans d'un àpat ric en calories ajuda a menjar menys, per la seva capacitat saciant, ia controlar millor la glucèmia durant el dia, segons un estudi de la Universitat Metropolitana de Toronto (Canadà).

Els autors, dirigits pel professor Nick Bellissimo, han destacat que la resposta glucèmica "va ser menor després del suc de taronja 100% en comparació de la beguda de taronja quan es van corregir els grams d'hidrats de carboni disponibles", informa Fruit Juice Science Centre (FJSC) en un comunicat.

"El mecanisme pot ser degut a l'alt contingut de polifenols del suc de taronja 100%, que han demostrat atenuar la resposta glucèmica", han afegit.

Polifenols

Un estudi publicat a la revista 'International Journal of Food Sciences and Nutrition' afirma que els nivells de polifenols (compostos bioactius relacionats amb la salut) són similars al suc de taronja espremut i l'embotellat, segons un comunicat de Fruit Juice Science Centre ( FJSC).

Investigadors d'universitats d'Espanya i Itàlia han comparat els sucs de taronja més populars comprats a botigues d'Espanya, Alemanya, França i el Regne Unit amb taronges acabades d'espreme.

L'estudi constata que el suc espremut a casa té més vitamina C però que "es degrada significativament amb el temps i s'espera que arribi als nivells del suc comprat al supermercat al cap d'una setmana", segons el comunicat, que afegeix que el espremut aporta més del 90% de les necessitats de vitamina C duna persona en un got.