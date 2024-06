Estàs a Alemanya? Aquests són els principals atractius turístics del país

per Gabriel Izcovich

Alemanya, coneguda per la seva rica història, vibrant cultura i paisatges impressionants, es converteix en l'epicentre del futbol europeu mentre acull l'Eurocopa 2024. Mentre els aficionats gaudeixen d'emocionants partits a ciutats com Berlín, Munic, Hamburg, Stuttgart i Gelsenkirchen, també en tenen l'oportunitat d'explorar alguns dels atractius turístics més destacats que aquest país té per oferir-vos.

La capital alemanya, Berlín, és un gresol d'història i de modernitat. Des de l'icònic Mur de Berlín fins a la Porta de Brandenburg, símbol de la reunificació alemanya, la ciutat ofereix un viatge fascinant a través del passat tumultuós. Els visitants poden explorar museus de classe mundial com el Museu de Pèrgam i el Museu Jueu, a més de gaudir de la vibrant escena artística i cultural al barri de Mitte.

Munic, famosa pel seu festival de la cervesa Oktoberfest, combina la tradició bavaresa amb la sofisticació urbana. La ciutat ofereix una arquitectura impressionant, amb l´imponent Palau de Nymphenburg i la majestuosa Catedral de La nostra Senyora. Els amants de la gastronomia no es poden perdre l'experiència de gaudir d'un autèntic sopar alemany als tradicionals biergartens de Munic.

Per als que prefereixen explorar la natura, la Selva Negra al sud-oest d'Alemanya ofereix paisatges idíl·lics, boscos densos, cascades i pobles pintorescos. Els visitants poden fer excursions per senders com el de la gola de Wutach, visitar el famós rellotge de cucut a la regió de Triberg i degustar el tradicional pastís de cireres negres.

Situat a Baviera, el Castell de Neuschwanstein és un veritable símbol del romanticisme arquitectònic i la fantasia. Inspiració per al castell de la Bella Dorment de Disney, aquesta imponent fortalesa ofereix vistes impressionants dels Alps i és una destinació obligada per als amants de la història i l'arquitectura.

Colònia, a la vora del riu Rin, és coneguda per la seva impressionant catedral gòtica, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més d'explorar la catedral i els seus vitralls espectaculars, els visitants poden passejar per l'animat barri d'Altstadt i provar el famós Kölsch, la cervesa local.

A Hamburg, el barri de Speicherstadt, declarat Patrimoni de la Humanitat, ofereix una barreja única d´encant marítim i arquitectura històrica. Els visitants poden explorar els canals, els magatzems vermells de maó i gaudir de vistes panoràmiques des del Pont Poggenmühlen.