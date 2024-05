per Redacció CatalunyaPress

És fonamental rentar-nos bé les dents perquè, si no ho fem, podem desenvolupar nombroses patologies, no només en la nostra salut bucal, sinó també a nivell sistèmic. I és que molts no són constants amb la seva higiene bucal, mentre que altres cometen nombrosos errors que aquí desgranarem.

En concret, tal com detalla en una entrevista amb Europa Press Infosalus la doctora Irene Lafuente Ibáñez de Mendoza, professora adjunta a la Universitat del País Basc en Odontologia, i membre de la Societat Espanyola de Medicina Oral (SEMO), les principals conseqüències de una higiene dental inadequada inclouen:

Acumulació de placa bacteriana.

Desenvolupament de malalties infeccioses orals com la càries, la gingivitis o la periodontitis.

Sensació de boca seca o xerostomia.

Halitosi o mal alè.

Pèrdua dental.

Problemes de salut general com ara diabetis mellitus o malalties cardiovasculars.

Infosalus pregunta per un estudi realitzat per la Universitat de Harvard en què es posa de manifest que una mala higiene bucal nocturna pot augmentar fins a un 27% el risc de patir malalties cardiovasculars, quan ja aquestes representen per si mateix la principal causa de mort a nivell mundial.

Aquesta doctora assenyala en aquest sentit que una mala higiene oral pot conduir igualment al desenvolupament de malaltia periodontal (periodontitis).

"S'ha demostrat que els pacients amb periodontitis presenten una disfunció endotelial significativa, i elevades puntuacions de calcificació arterial. També hi ha estudis que suggereixen una relació positiva entre la periodontitis i diferents malalties cardiovasculars, com la insuficiència cardíaca o la cardiopatia coronària, que fins i tot augmentarien el risc d'esdeveniments coronaris, cerebrovasculars i de mortalitat cardiovascular. Tot i això, l'evidència científica que demostri que la malaltia cardiovascular sigui un factor de risc per a l'aparició o la progressió de la periodontitis encara és escassa”, reconeix.

Desenvolupar càncer a la cavitat oral

Un altre aspecte molt important a tenir en compte en relació amb el raspallat de les dents, tal com assegura aquesta odontòloga membre de la SEMO, és la relació entre la higiene bucodental i el desenvolupament d'un càncer a la cavitat oral.

"Encara que no és la causa principal, una mala higiene dental pot augmentar el risc de càncer oral. El binomi tabac-alcohol són els principals factors de risc per a l'aparició d'un càncer oral. L'acumulació de substàncies químiques cancerígenes relacionades amb l'hàbit tabàquic i enòlic a causa d'una mala higiene oral, augmenta significativament el risc de desenvolupar càncer oral”, assevera aquesta experta.

És més, apunta que la higiene bucal deficient condueix a la inflamació de les genives i de l'os que envolta les dents, cosa que també contribueix a la producció d'elements cancerígens.

"Mantenir una bona higiene bucodental és un factor fonamental en l'estat de salut general del pacient, inclòs el sistema immunològic, que ajuda a prevenir el desenvolupament de càncer oral i d'altres malalties", insisteix aquesta professora adjunta al grau d'Odontologia de la Universitat del País Basc.

Com ha de ser el raspallat

Així, destaca aquesta experta i membre de la SEMO que el raspall dental és el principal instrument per a la neteja dental: “Independentment de si el raspall és manual o elèctric, aquest ha de ser canviat cada 3 mesos, o quan les truges comencin a deformar-se si es realitza una força excessiva durant el raspallat, cosa que també cal evitar”.

Sosté que el raspallat s'ha de fer tres vegades al dia, o després de cada esmorzar (en cas de ser més de 3), i veu important que es faci de forma sistemàtica i ordenada. "Es recomana començar per les superfícies dentals externes (pròximes a les galtes), seguides de les superfícies internes (properes a la llengua i el paladar), i finalitzar per les superfícies masticatòries. Per acabar, també s'ha d'eliminar la placa localitzada a la superfície entre les dents, mitjançant el fil o cinta dental o el raspall interproximal", detalla la doctora Lafuente.

Els errors més freqüents

Amb això, us preguntem pels errors més freqüents que podem cometre amb el raspallat de dents i, en primer lloc, fa referència al control de la placa bacteriana, "clau" per tenir una bona higiene oral i salut oral: "La millor manera d'aconseguir un bon nivell de placa bacteriana (< 25%) és l'arrossegament mecànic de totes les superfícies dentàries, mitjançant el raspallat dental”.

Un dels errors més freqüents que cometem amb el rentat de les dents, segons prossegueix aquesta odontòloga, és aplicar molta pasta dental, i invertir poc temps fent el raspallat; quan, en realitat, seria ideal aplicar menys pasta dental i invertir més temps en la neteja.

"Per a una correcta eliminació de la placa bacteriana, la durada del raspallat dental ha de ser de 2 minuts, mínim", adverteix aquesta experta.

Un altre error que sol repetir-se, tal com afirma, és utilitzar qualsevol tipus de pasta per dur a terme la neteja de les dents: "A la cavitat oral hi ha múltiples patologies, el maneig de les quals requereix l'ús d'una pasta dental específica que millori, i no empitjori, la salut bucodental dels pacients”.

De fet, recorda que avui dia tenim a la nostra disposició una infinitat de pastes dentals que poden irritar de manera innecessària la boca. "Per això, és molt important fer, almenys, una visita anual a l'especialista odontòleg perquè ens indiqui quina pasta hem de fer servir de manera individualitzada", aconsella Irene Lafuente Ibáñez de Mendoza.