Aquestes són les solucions a l'actual problema d'habitatge

per Redacció CatalunyaPress

La crisi d'habitatge a Espanya i Catalunya ha assolit nivells preocupants i ha afectat nombroses persones i famílies a tot el país. La manca de vivenda assequible i adequada és un problema urgent que requereix solucions efectives. En aquest context, és crucial examinar algunes de les mesures innovadores i pràctiques que s'estan implementant per abordar aquesta crisi, amb un enfocament especial en col·lectius vulnerables com els joves i aquells en risc d'exclusió social. Aquestes solucions busquen oferir esperança i direcció a la recerca d'un futur més just i habitable per a tothom.

Com ha tractat en un reportatge Infobae, la ràpida escalada en el preu de l'habitatge (que va tancar el febrer amb un augment interanual del 7,2% fins a assolir els 2.056 euros per metre quadrat) té dues causes principals: l'escassetat d'oferta i el creixement de la demanda.

Les dues causes de la crisi de l'habitatge

La disminució en l'oferta d'habitatges és evident, com apunta al reportatge Maria Matos, directora d'Estudis de Fotocasa, ja que el volum de propietats disponibles s'ha reduït any rere any. Aquest fenomen s'ha vist agreujat per tres anys consecutius d'un apogeu en les transaccions immobiliàries, fet que ha contribuït a disminuir el nombre d'habitatges en venda. Una situació que reforça les tensions entre l'oferta i la demanda, cosa que dificulta l'estabilització dels preus al mercat.

La interacció d'ambdues variables, la disminució a l'oferta i l'augment de la demanda, evidencia la necessitat urgent de construir nous habitatges a Espanya. Pedro Fernández Alén, president de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), estima que caldria construir al voltant de 150.000 habitatges cada any per abordar aquesta problemàtica. Aquests habitatges haurien de destinar-se a una varietat de propòsits, des d'unitats de protecció social i lloguer assequible fins a habitatges per a venda i lloguer al mercat lliure.

Les tres possibles solucions a la crisi de l'habitatge

Davant la creixent crisi de vivenda, hi ha tres solucions factibles. Una consisteix en la implementació d'avals específics adreçats als joves, que els facilitin l'accés a finançament per a la compra d'habitatges. El Govern pretén facilitar l'adquisició de 50.000 vivendes i oferir una línia d'avals per un valor de 2.500 milions d'euros. Estarien dirigits a la compra de la primera casa.

Una altra mesura important hauria de ser la promulgació d'una llei de seguretat jurídica que brindi més estabilitat i protecció tant als propietaris com als llogaters. Aquesta llei podria establir regles clares i transparents per a les transaccions immobiliàries, garantint els drets de les dues parts i creant un entorn més favorable per a la inversió i l'activitat al mercat de l'habitatge.

A més, polítiques incentivadores destinades a estimular la demanda de vivenda podrien contribuir significativament a mitigar la crisi. Aquestes polítiques podrien incloure incentius fiscals, subsidis o programes dajuda financera per a aquells que vulguin adquirir o llogar habitatges, especialment aquells en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquestes mesures no només estimularien l'activitat al sector immobiliari, sinó que també ajudarien a reduir la pressió sobre els preus i millorarien l'accés a l'habitatge per a més persones.