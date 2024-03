Aquests són els aliments que més pugen del camp a la taula

Els consumidors estan enfrontant un augment notable en els preus dels aliments els últims mesos, segons revela l'Índex de Preus en Origen i Destinació dels Aliments (IPOD) elaborat per l'organització agrària COAG. Aquest mesurament, que es realitza mensualment, mostra com els productes agrícoles i ramaders experimenten un marcat increment en el seu valor al llarg de la cadena alimentària, des del seu origen al camp fins a la destinació final als prestatges de les botigues.

Increments desproporcionats

Al febrer, les llimones es van destacar com un dels productes amb majors augments, arribant a costar un 1.069% més als lineals de les botigues en comparació del preu pagat als agricultors al camp. Això representa un augment de més d'onze vegades el valor original, amb un preu de 0,16 euros per quilo en origen i venent-se a una mitjana d'1,87 euros en destinació.

Els alls no es queden enrere, multiplicant el cost per 5,63 des del camp fins al punt de venda al públic, amb un preu que passa d'1,17 euros per quilogram en origen a 6,59 euros per quilo a la destinació. Similarment, els plàtans van veure un augment de 7,81 vegades el preu original, mentre que els enciams el van multiplicar per set.

Tendències generals

En termes generals, els productes agrícoles van incrementar el preu en un 4,68 des del camp fins al consumidor final, mentre que els productes derivats de la ramaderia ho van fer en un 3,03. Això reflecteix una tendència generalitzada d'augment de preus a tota la cadena alimentària.

Pujades de productes específics

El preu de la vedella va augmentar un 284%, passant de 5,48 euros per quilo en origen a 21,05 euros al punt de venda. Per la seva banda, el xai va experimentar un increment del 311%, amb el preu multiplicant-se dels 4,61 euros per quilo en origen als 18,96 euros en destinació.

L'IPOD de productes agraris i ramaders publicat per COAG per al mes de febrer es va situar en 4,33, cosa que indica un significatiu augment en els preus en comparació dels mesos anteriors. Aquest fenomen planteja desafiaments significatius per als consumidors i agricultors de la mateixa manera, destacant la necessitat d'abordar les causes subjacents d'aquesta escalada de preus al sector alimentari.