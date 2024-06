Aquests són els candidats més estranys que han aconseguit escó a l'Eurocambra

No té cap experiència política. Sense suports d'alt perfil. Sense afiliació partidista. El que sí que té Fidias Panayiotou són 2,6 milions de seguidors a YouTube i més a TikTok. I ara ha guanyat un escó al Parlament Europeu en representació de Xipre, un dels sis disponibles al país. Com Alvise Pérez, ha aconseguit que el poble el voti només per la seva repercussió a les xarxes socials.

“No estava planejant votar, però com que et veig a TikTok, votaré per tu”, va dir un conductor en un vídeo del canal del canal de Youtube de Fidias.

Els votants als 27 països del parlament també van triar els últims dies candidats que estan a la presó, o que van ser expulsats de la seva delegació. En aquest article us mostrarem els candidats inusuals convertits en eurodiputats, que representen a uns 400 milions de votants.

Xipre

El salt inicial a la fama de Panayiotou va ser una abraçada que va fer a l'empresari multimilionari Elon Musk, a més d'una varietat de vídeos humorístics. La seva elecció, impulsada únicament per la seva popularitat a les xarxes socials, va sacsejar la classe política de la nació insular en allò que molts van veure com un desaire a la cultura partidista profundament arrelada.

El jove de 24 anys, que només utilitza el seu nom de pila, Fidias, va obtenir gairebé una cinquena part dels vots a les eleccions de diumenge, col·locant-lo en tercer lloc darrere dels candidats tradicionals del partit de centredreta DISY i l'AKEL, d'arrels comunistes. És una novetat en un país on els poderosos partits polítics s'han guanyat durant molt de temps una lleialtat fèrria repartint favors.

El secretari general d'AKEL, Stefanos Stefanou, va lamentar el resultat, que va qualificar com una “nova realitat en què els ciutadans opten per la no política com a opció política” per deixar constància del seu desencís amb la cultura política del país.

Alemanya

Maximilian Krah, el principal candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya, va ser expulsat de la seva delegació per una sèrie d'escàndols de campanya, i va ser elegit de tota manera.

L'eurodiputat de 47 anys des del 2019 va anunciar dilluns a X, abans conegut com a Twitter, que els legisladors acabats de triar del seu partit van votar per excloure'l del seu grup.

"Crec que això està malament i envia un senyal devastador als nostres votants, especialment als nostres votants joves", va dir Krah.

Alternativa per a Alemanya (AfD) va quedar en segon lloc a Alemanya amb el 15,9% dels vots, millorant el seu resultat de l'11% el 2019, però encara està una mica per sota dels seus índexs de popularitat a les enquestes a principis d'any. El partit ha patit una sèrie de revessos des de llavors, inclosos els escàndols que envolten Krah i l'altre principal candidat del partit al Parlament Europeu, Petr Bystron.

Krah, que treballa en un bufet d'advocats i viu a la ciutat de Dresden, a l'est d'Alemanya, va estar sota la lupa mediàtica després que les autoritats de Brussel·les registressin les seves oficines al Parlament Europeu per estar relacionat amb un assistent que va ser arrestat el mes passat sota sospita d'espiar per a la Xina. Els mitjans alemanys també han al·legat que ell, igual que Bystron, té estrets vincles amb Rússia.

El mes passat, Krah va provocar la ira del seu partit quan va dir a un diari italià que no tots els membres de la unitat d'elit de les SS dels nazis, que va estar involucrada en importants crims de guerra durant la Segona Guerra Mundial, eren criminals de guerra. El partit va dir en aquell moment que els seus errors havien provocat “danys massius” i que dimitiria de la junta directiva. Krah va intentar treure importància a la decisió.

Grècia

Un polític empresonat va guanyar un dels set escons al Parlament Europeu obtinguts pel partit conservador Nova Democràcia, que governa Grècia.

Fredi Beleris, membre de la minoria ètnica grega d'Albània i amb doble ciutadania, va ser elegit alcalde de la ciutat albanesa d'Himare l'any passat. Però mai no va prestar jurament perquè va ser arrestat sota càrrecs i sentenciat a dos anys a partir del març.

Beleris ha negat els càrrecs i els seus aliats n'han descrit la detenció com una motivació política.

Itàlia

L'activista italiana Ilaria Salis, de 40 anys, va ser elegida al Parlament Europeu com a candidata de l'Aliança Verda i Esquerra (AVS) després del seu arrest domiciliari a Hongria, on està processada i acusada d'agredir manifestants d'extrema dreta.

Més de 170.000 votants van triar Salis en un intent per portar-la a casa des d'Hongria, on ha estat detinguda durant un any i quatre mesos.

“Ella no ho pot creure. Necessitem completar la feina i fer tot el possible per portar-la a casa com més aviat millor”, va dir Angelo Bonelli, portaveu dels Verds europeus i legislador del partit AVS.

Salis es va convertir en una celebritat a Itàlia després que se'n publiquessin imatges emmanillada i encadenada en un tribunal hongarès.

Polònia

Dos candidats del partit opositor Llei i Justícia van obtenir escons malgrat les condemnes prèvies per càrrecs d'abús de poder.

L'exministre de l'Interior Mariusz Kaminski, de 54 anys, i el seu exvicepresident, Maciej Wasik, de 58, van ser empresonats breument a principis d'aquest any abans de ser indultats pel president Andrzej Duda, alineat amb el partit conservador.

Un tercer, Grzegorz Braun, del partit d'extrema dreta i anti-Ucraïna Confederació, va guanyar un escó després d'apagar les espelmes que es van encendre per a la festivitat jueva de Hanukkah als passadissos del Parlament polonès al desembre.