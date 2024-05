Aquestes són les deu destinacions més perilloses del món, amb l'Afganistan al capdavant

per Redacció CatalunyaPress

Arran de l'atemptat a l'Afganistan, que s'ha saldat amb la mort de tres turistes catalans, han sortit a la llum agències que ofereixen serveis de viatges a destins perillosos. Però quins països són exactament els més perillosos del món?

L'Institute for Economics and Peace ha avaluat recentment la seguretat a 163 països i territoris independents a través del seu Índex de Pau Global (GPI). Segons aquest índex, els deu països més perillosos del món són, per ordre, Afganistan, Iemen, Síria, Sudan del Sud, República Democràtica del Congo, Rússia, Ucraïna, Somàlia, Sudan i Iraq

Afganistan és, actualment i des del 2021, un país governat per talibans. Ha estat afectat per dècades de conflicte armat, amb la presència de grups insurgents com els mateixos talibans, i el sorgiment de l'Estat Islàmic. La violència i la inestabilitat política han deixat el país sumit al caos, amb atacs terroristes freqüents, desplaçament intern i una crisi humanitària generalitzada.

El Iemen enfronta una complexa guerra civil des del 2014, amb enfrontaments entre el govern reconegut internacionalment i els rebels hutís recolzats per l'Iran. El conflicte ha portat a una crisi devastadora humanitària, amb milions de persones en situació d'inseguretat alimentària i sense accés a serveis bàsics com l'atenció mèdica.

El cas de Síria és un dels més famosos. El país asiàtic ha estat escenari d'una guerra civil brutal des del 2011, amb el govern de Bashar al-Assad lluitant contra grups rebels i extremistes com ISIS. Els enfrontaments han provocat una crisi humanitària, amb milions de desplaçats interns i refugiats i una destrucció generalitzada d'infraestructures i ciutats.

El Sudan del Sud és el primer país africà d'aquesta llista. Ha experimentat conflictes ètnics i polítics des de la seva independència el 2011. La lluita pel poder entre faccions rivals ha portat a enfrontaments armats, desplaçament massiu de població i crisi humanitària, amb escassetat d'aliments i serveis bàsics.

Per part seva, la República Democràtica del Congo ha enfrontat dècades de conflictes armats i violència ètnica. La lluita pel control dels recursos naturals, com el coltan i l'or, ha alimentat els enfrontaments entre grups armats i l'exèrcit congolès, causant patiment humà i desplaçament massiu.

Rússia és el primer estat europeu del rànquing. Ha estat involucrat en diversos conflictes regionals, inclosa la seva intervenció a Ucraïna, la guerra a Síria i les tensions amb Occident. Les polítiques autoritàries, la repressió política i els abusos de drets humans són preocupacions persistents al país.

Evidentment, al costat de Rússia hi ha Ucraïna. El país ha enfrontat una crisi des del 2014, quan Rússia va annexar Crimea i va esclatar un conflicte armat a l'est del país entre les forces ucraïneses i els separatistes recolzats per Rússia. La situació ha resultat en milers de morts, desplaçament intern i tensions geopolítiques entre Rússia i Occident.

Tornant a Àfrica, Somàlia ha estat afectada per dècades de conflicte armat, amb la presència de grups terroristes com Al-Shabaab. La inestabilitat política, la pobresa extrema i la manca d'infraestructura bàsica han deixat el país sumit al caos, amb problemes humanitaris generalitzats.

El Sudan ha enfrontat conflictes interns i divisions ètniques des de la seva independència el 1956. La guerra civil a Darfur i els enfrontaments a les regions frontereres han resultat en desplaçament massiu, violència i crisi humanitària.

Finalment, l'Iraq ha enfrontat una sèrie de desafiaments des de la invasió liderada pels Estats Units el 2003, inclosa la insurgència, la guerra civil i l'aparició de l'Estat Islàmic. La inestabilitat política i la violència sectària han deixat el país sumit a la crisi, amb milions de persones desplaçades i una infraestructura devastada.

Alguns països poden oferir experiències culturals i paisatges impressionants. Tot i això, no deixen de ser els països més perillosos del món, per la qual cosa és important estar al corrent dels riscos associats i prendre les precaucions necessàries per garantir la seguretat personal mentre es viatja. Seguir les instruccions del Ministeri d'Exteriors espanyol sempre és una bona idea