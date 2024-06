Aquests són els factors que augmenten el risc de demència

Els factors de risc de demència associats amb la salut cardiovascular poden haver augmentat amb el temps en comparació amb factors com fumar i tenir menys educació, segons un nou estudi dirigit per investigadors de la University College de Londres (Regne Unit). L'estudi, publicat a 'The Lancet Public Health', explora com la prevalença dels factors de risc de demència havia canviat amb el temps i com això podria afectar les taxes de demència en el futur.

S'estima que actualment hi ha 944.000 persones que viuen amb demència al Regne Unit i el 52% de la població britànica (34,5 milions) coneix algú a qui se li ha diagnosticat alguna forma de la malaltia. És una de les principals causes de mort al país i ha estat la principal causa de mort entre dones al Regne Unit des del 2011.

Hi ha hagut un interès creixent en els factors de risc potencialment modificables, ja que eliminar-los podria, en teoria, prevenir al voltant del 40% dels casos de demència, segons una investigació dirigida per acadèmics de la UCL.

Per al nou estudi, els investigadors van analitzar 27 articles que involucraven persones amb demència a tot el món amb dades recopilades entre 1947 i 2015, i l'últim article publicat el 2020. Van extreure dades de cada article sobre els factors de risc de demència i van calcular quina proporció de demència els casos van ser atribuïbles a cadascú, al llarg del temps.

La demència generalment es desenvolupa degut a una combinació de factors genètics i ambientals, que inclouen hipertensió, obesitat, diabetis, educació i tabaquisme. L'equip va descobrir que tenir menys educació i fumar s'havia tornat menys comú amb el temps i s'associava amb una disminució de les taxes de demència.

Les taxes d'obesitat i de diabetis han augmentat amb el temps, igual que la seva contribució al risc de demència. El factor de risc de demència més gran va continuar sent la hipertensió en la majoria dels estudis revisats, encara que val la pena assenyalar que el maneig proactiu de la hipertensió també ha augmentat amb el temps.

L'autor principal, el doctor Naaheed Mukadam ( de psiquiatria de la UCL) explica: "Els factors de risc cardiovascular poden haver contribuït més al risc de demència amb el temps, per la qual cosa mereixen una acció més específica per a futurs esforços de prevenció de la demència".

"Els nostres resultats mostren que els nivells d'educació han augmentat amb el temps a molts països d'ingressos més alts, cosa que significa que això ha esdevingut un factor de risc de demència menys important. Mentrestant, els nivells de tabaquisme també han disminuït a Europa i als Estats Units, ja que s'ha tornat menys acceptable socialment i més car. Aquests patrons suggereixen que les intervencions a nivell poblacional podrien afectar significativament l'aparició de factors de risc de demència, i els governs haurien de considerar implementar esquemes com a polítiques mundials de educació i restriccions al tabaquisme".