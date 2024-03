Aquests són els futbolistes més ben pagats del moment

El futbol, l'Esport Rei per excel·lència, no només transcendeix fronteres i cultures, sinó que també mou xifres astronòmiques en termes financers. Amb més de 400 lligues arreu del món i esdeveniments de renom com la Copa Amèrica i l'Eurocopa, l'esport rei es consolida com un gegant econòmic que marca tendències i estableix rècords.

Forbes, la reconeguda revista de negocis, ha revelat la seva llista anual dels futbolistes més ben remunerats del moment, i ha proporcionat una mirada privilegiada al món dels ingressos futbolístics.

Encapçalant la llista es troba Lionel Messi, el llegendari davanter argentí, que amb un total de 126 milions de dòlars, demostra el seu domini tant al terreny de joc com a l'àmbit econòmic. El seu lloguer recent d'un iot i una casa de luxe per a unes vacances familiars, reflecteixen la seva posició privilegiada al món del futbol. Cristiano Ronaldo, etern rival de Messi, se situa molt a prop amb 120 milions de dòlars, destacant-se per la capacitat golejadora i la presència global com a icona de l'esport. El segueix de prop Neymar, amb 96 milions de dòlars, el talent indiscutible del qual el manté al podi dels millors pagats malgrat les controvèrsies que envolten la seva carrera. La llista també inclou joves talents emergents com Kylian Mbappé, els 42 milions de dòlars del qual el posicionen com una promesa amb un futur econòmic prometedor al món del futbol.

D'altra banda, jugadors consolidats com Mohammad Salah, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Gareth Bale, Robert Lewandowski i David De Gea, demostren la seva vàlua amb xifres que oscil·len entre els 27 i els 37 milions de dòlars.

Aquestes xifres, encara que impressionants, reflecteixen únicament els ingressos del darrer any, deixant oberta la possibilitat que els jugadors en procés de canvi d'equip puguin assolir xifres encara més grans en el proper període. A més, subratllen el paper crucial de les marques i els contractes publicitaris al panorama econòmic de l'elit del futbol mundial.

Amb aquesta llista, Forbes ens ofereix una visió privilegiada de la realitat econòmica de l'esport més popular del món on el talent, la fama i el poder adquisitiu convergeixen en un espectacle sense igual.