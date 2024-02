Aquests són els requisits per accedir a les pensions contributives i no contributives

El Consell de Ministres va aprovar el desembre del 2023 la revaloració de les pensions contributives, amb caràcter general, un 3,8% i la pujada de la quantia anual de les pensions no contributives un 6,9%. Aquesta decisió suposa que 11,8 milions de pensions i prestacions han pujat el 2024.

De fet, la pensió mitjana del sistema es va situar el febrer del 2024 en 1.250,7 euros al mes. Aquesta quantia inclou les diferents classes de pensió contributiva (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars). En el cas de la pensió de jubilació, la mitjana és de 1.437,1, mentre que la pensió mitjana de viduïtat és de 893,1 euros al mes.

En el cas de les pensions no contributives, tant les de jubilació com les d'invalidesa s'han incrementat fins a 7.250,60 euros anuals (517,90 euros mensuals en 14 pagues).

Les pensions que més han pujat són les més baixes, que corresponen a les persones amb menys renda. A més a més, la pujada té un efecte directe en la reducció de la bretxa de gènere, un dels objectius irrenunciables del Govern.

Què són les pensions contributives?

Són prestacions econòmiques la durada de les quals pot ser definida o indefinida. La seva concessió està supeditada, generalment, al fet que el beneficiari hagi tingut una relació jurídica prèvia amb la Seguretat Social i compleixi una sèrie de requisits en funció del tipus de pensió.

Com es determina la quantia de les pensions contributives?

La seva quantia es determina en funció de les aportacions efectuades pel treballador i l'empresari, si es tracta de treballadors per compte d'altri, durant el període considerat als efectes de la base reguladora de la pensió de què es tracti.

Quins tipus de pensions contributives hi ha?

El Règim General i els Règims Especials que s'integren a la Seguretat Social, (amb les particularitats i excepcions que cada règim indica) contemplen aquestes pensions:

1. JUBILACIÓ: La pensió de jubilació de la Seguretat Social és una prestació econòmica vitalícia que es concedeix al treballador quan, a causa de l'edat, cessa a la feina per compte aliè o propi o redueix la jornada laboral i el salari en els termes legalment establerts.

Quines són les modalitats i requisits per sol·licitar la pensió de jubilació?

El sol·licitant ha de complir uns requisits d'edat i de cotització que varien en funció del tipus de jubilació demandada:

- Jubilació ordinària: Per accedir a la jubilació ordinària el treballador ha d'haver cotitzat almenys 15 anys, dels quals almenys dos han d'estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors, i tenir l'edat que fixa la llei. El 2024 se situa en 66 anys i 6 mesos quan el sol·licitant compti amb menys de 38 anys cotitzats. Si en té, es podrà jubilar als 65 anys.

- Jubilació anticipada: Modalitat legal que permet al treballador retirar-se abans de complir l'edat legal. Tipus: jubilació anticipada per raó del grup o activitat professional, jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat, jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista, jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista, jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari a la feina, jubilació anticipada per voluntat del treballador i jubilació anticipada per expedient de regulació d'ocupació.

- Jubilació parcial: A la jubilació parcial, el treballador, després de complir els 60 anys, decideix cobrar part de la seva pensió alhora que percep un sou per la seva activitat a temps parcial en una empresa. Tipus: jubilació parcial a la indústria manufacturera.

- Jubilació flexible: La jubilació flexible està concebuda per als pensionistes que vulguin tornar al mercat laboral, ja que poden compatibilitzar la pensió amb un contracte a temps parcial, amb la consegüent minoració de la seva prestació.

- Jubilació especial als 64 anys: La jubilació especial als 64 anys és una modalitat que, amb caràcter general, va desaparèixer el 2013, però que es manté per a determinats treballadors.

Quin és el termini per sol·licitar la pensió de jubilació i quan comença el pagament?

Els treballadors que estiguin d'alta a la Seguretat Social poden presentar la sol·licitud els tres mesos anteriors o posteriors a la data de cessament de la seva activitat. Els efectes econòmics de la pensió es produeixen a partir de l'endemà del cessament a la feina.

2. INCAPACITAT PERMANENT: La pensió per incapacitat permanent, en la seva modalitat contributiva, tracta de cobrir la pèrdua de rendes salarials o professionals que pateix una persona quan està afectada per un procés patològic o traumàtic i en veu reduïda o anul·lada la capacitat laboral. Pot ser parcial, total, absoluta o gran invalidesa.

3. PER UNA MORT: Aquestes prestacions per mort i supervivència es destinen a compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la mort d'altres. Es classifiquen en viduïtat, orfandat i en favor de familiars.

L'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) és un règim residual que s'aplica a molt pocs treballadors i que inclou les pensions de: Vellesa, Invalidesa i Viduïtat.

Qui gestiona les pensions contributives?

La gestió i el reconeixement del dret a la pensió de jubilació correspon, amb caràcter general, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Què són les pensions no contributives?

Són prestacions econòmiques que es reconeixen als ciutadans que no tenen recursos suficients per a la seva subsistència, fins i tot quan no hagin cotitzat mai a la Seguretat o no hagin cotitzat el temps suficient per poder sol·licitar les prestacions contributives.

Quins tipus de pensions no contributives hi ha?

Les pensions no contributives poden ser de jubilació o invalidesa.

Com es determina la quantia de les dues pensions no contributives?

La quantia anual de les pensions no contributives s'estableix cada any a la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Mentre s'aprovin, el Govern va acordar un increment del 6,9% per reduir la bretxa existent entre la quantia de les pensions mínimes i el llindar de la pobresa. Amb caràcter general, es va fixar en 7.250,60 euros el 2024, tant per a les pensions de jubilació com per a les d'invalidesa.

La quantia individual per a cada pensionista es determina a partir d'aquest import íntegre i del nombre de beneficiaris de pensió no contributiva integrats a la mateixa unitat econòmica de convivència.

Quin és el requisit principal per sol·licitar una pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació?

No tenir ingressos o tenir ingressos inferiors a 7.250,60 euros anuals en còmput anual per al 2024.

Si el sol·licitant conviu amb familiars, la suma de les rendes o els ingressos anuals de tots els membres de la seva unitat econòmica de convivència han de ser inferiors a determinades quanties.

Quins requisits específics cal complir per sol·licitar una pensió no contributiva de jubilació?

La pensió no contributiva de jubilació garanteix als ciutadans que compleixin aquests requisits una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris.

Tenir 65 anys o més a la data de la sol·licitud

Residir legalment en territori espanyol durant 10 anys, entre els 16 anys i la data de meritació de la pensió, dels quals dos anys han de ser consecutius i anteriors a la sol·licitud de la pensió.

Quins requisits específics s'han de complir per sol·licitar una pensió no contributiva d'invalidesa?

Ser major de 18 anys i menor de 65 a la data de la sol·licitud

Residir legalment en territori espanyol durant cinc anys, els dos darrers seguits just abans de la data de la sol·licitud

Tindre una discapacitat o malaltia crònica en un grau igual o superior al 65%.

Qui gestiona les pensions no contributives?

La gestió d'aquestes pensions no contributives està atribuïda als òrgans competents de cada comunitat autònoma ia les direccions provincials de l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Es poden accedir a dues pensions alhora?

La regla general és que no es poden cobrar dues pensions del mateix règim alhora. Qui tingués dret a dues o més prestacions optarà per una. Se n'exceptua de la incompatibilitat la pensió de viduïtat.

En el cas de les pensions contributives, sí que es pot tenir dret a dues pensions si el sol·licitant ha cotitzat dos règims diferents, com el règim general i el d'autònoms. Si no esteu en situació d'alta o assimilada en algun d'aquests règims en el moment de la jubilació, caldrà que les cotitzacions acreditades en cadascun se superposin, almenys, durant 15 anys.

En el cas de les pensions no contributives, no es poden cobrar dues pensions alhora. Només es pot ingressar la de jubilació o invalidesa. En aquest cas, també és incompatible la pensió de viduïtat.

Sí que és compatible la pensió contributiva de jubilació amb el treball dels facultatius d'atenció primària, metges de família i pediatres, adscrits al Sistema Nacional de Salut amb nomenament estatutari o funcionari, que podran exercir les seves funcions sol·licitant una pròrroga al servei actiu i percebent el 75% de l'import de la pensió de jubilació, sempre que compleixin determinats requisits. Aquesta mesura, adoptada a finals del 2022, té com a objectiu reforçar el sistema sanitari en conjunt i, en particular, l'atenció primària.