Aquests són els símptomes de la nova variant de covid-19

Des de la seva aparició, el covid-19 ha evolucionat contínuament, presentant variants que desafien constantment els nostres esforços per contenir la propagació i comprendre'n els efectes. Recentment, una variant en particular, coneguda com a BA.2.86, ha sorgit com una preocupació significativa a Espanya, i ha desencadenat una onada de contagis i hospitalitzacions. Aquesta variant, un sublinatge d'Òmicron, ara és responsable del 97,78% de les infeccions respiratòries agudes al país.

En només dues setmanes, hem estat testimonis d'un alarmant increment a les hospitalitzacions, quadruplicant-se en algunes regions. La magnitud d'aquest augment ha posat en relleu la necessitat urgent de comprendre els símptomes associats amb aquesta variant per facilitar-ne la identificació i el tractament d'hora.

Segons l'Institut Nacional de Salut (NIH) i l'Associació Mèdica Americana (AMA), els símptomes comuns d'aquesta variant inclouen mal de cap, dolor corporal, tos, febre, miàlgia i fatiga. Tot i això, també s'han observat símptomes addicionals com congestió, rinorrea i esternuts, que poden ser indicatius d'aquest nou cep.

Una preocupació addicional rau en la diferenciació entre els símptomes de la variant BA.2.86 i les al·lèrgies estacionals, que també estan en augment. Mentre que les al·lèrgies solen manifestar-se amb picor en ulls, nas, orelles, paladar i envermelliment ocular, aquests símptomes no solen ser presents en els casos de COVID-19. Reconéixer aquestes diferències pot ser crucial per a una avaluació precisa i l'adopció de mesures preventives adequades.

En aquest context, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha instat les farmacèutiques a adaptar les vacunes existents a les noves variants, subratllant la importància de la vigilància contínua i la resposta ràpida davant l'evolució del virus.

A més de la variant BA.2.86, un altre cep, conegut com a KP.2 o 'Flirt', és present en aproximadament el 4% dels casos a Madrid. Si bé aquesta variant no ha assolit la prevalença de la contrapart BA.2.86, la seva presència subratlla la naturalesa dinàmica i la ràpida evolució del virus, destacant la necessitat d'una vigilància constant i una acció coordinada.

Davant d'aquesta situació, el Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM) ha emès recomanacions per ajudar a diferenciar entre els símptomes d'al·lèrgies i COVID-19, amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i adequada a la salut pública.