Araujo reacciona al duel amb el PSG: 'Mbappé és el jugador més desequilibrant'

Ronald Araujo, jugador del Futbol Club Barcelona, ha reaccionat aquest divendres al sorteig de la ronda de quarts de final de la UEFA Champions League, celebrat a Suïssa. L'uruguaià ha concedit una breu entrevista a TV3, en què ha admès el poder que té l'estrella dels francesos, Kylian Mbappé.

"És un gran rival, un gran jugador. Per mi, avui dia, és el més desequilibrant a l'u contra un i un jugador molt important per a ells", ha reconegut Araujo. Un Araujo que serà vital per al conjunt de Xavi Hernández a l'hora d'intentar neutralitzar el davanter.

Encara que, ara mateix, ni ell sap quin rol tindrà a l'eliminatòria: "Encara no sé en quina posició jugaré, però sabem la qualitat de jugador que és", ha afegit. Si bé la seva posició natural és la de central, Xavi l'ha situat com a lateral dret als partits contra el Reial Madrid, quan ha tocat defensar un altre jugador també letal a l'u contra un com Vinicius. Sigui com sigui, us tocarà lluitar amb el campió del món. Si és com a defensa central, haurà d'ajudar el seu company Jules Koundé en aquesta tasca.

El PSG és molt Mbappé, però té altres armes: "Fins i tot també tenen Ousmane[Dembélé], que el vam tenir aquí, que també és molt bo en l'un contra un. Intentarem contrarestar aquesta virtut i també amb el nostre futbol", ha apuntat el de Rivera. La posició en què jugarà Dembélé, de fet, és una altra incògnita. Tot i ser un extrem dretà, a l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions, contra la Reial Societat, Luis Enrique el va endarrerir a l'interior.

Per a Rafa Yuste, l'eliminatòria serà una "batalla"

Serà una partida d'escacs entre dos homes, Luis Enrique i Xavi, que es coneixen molt bé. Pel vicepresident Rafa Yuste fins i tot serà una batalla: “Tenen un entrenador, Luis Enrique, un equip jove i futbolistes determinants, però nosaltres també. Amb l'esforç de l'afició, amb Xavi que està apostant amb valentia amb els joves... La nostra mentalitat és intentar passar a semifinals. Estic convençut que donarem molta batalla. Sóc prudent. Seran dos partits que seran un espectacle i esperem tenir l'encert necessari per passar”.