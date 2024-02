L'àrbitre que va expulsar un entrenador per parlar en català presenta una querella

per J.C. Meneses Montserrat

L'àrbitre que el cap de setmana passat durant un partit d'alevins de futbol va expulsar l'entrenador de la UE Petra per parlar-li en català ha presentat una denúncia per les amenaces rebudes en xarxes socials.

Cal recordar que la polèmica es va iniciar dissabte passat, durant el descans d'un partit d'alevins entre l'UE Petra i el Cardassar Atlètic. L'entrenador de l'equip local va ser expulsat per dirigir-se a la col·legiada en català, quan poc abans va protestar en castellà una decisió arbitral, segons va informar en un comunicat el seu equip, la UE Petra.

El club va denunciar els fets dilluns passat recollint l'acta del partit que va enfrontar UE Petra i el Club Cardassar Atlètic i en aquest document, la col·legiada va indicar que l'entrenador va passar a parlar en català al descans després de ser amonestat per dir "això és de vergonya".

Segons consta en acta, l'àrbitre li va demanar que parlés en castellà, encara que l'entrenador "va perpetuar el dialecte". Al no aconseguir que cessés i percebre "certes faltes de respecte" i "desobeir indicacions", el va expulsar.

El club ha admès que efectivament es va produir aquesta conversa en què la col·legiada va demanar a l'entrenador que s'expressés en castellà, encara que no "de manera educada". A més, d'acord amb la UE Petra, l'àrbitre la va traslladar "estem a Mallorca, Mallorca és part d'Espanya, no Espanya parteix de Mallorca i vostè m'ha de parlar en castellà".

Des de l'equip mallorquí han considerat "intolerable" que la decisió de la col·legiada en una competició esportiva pugui "estar influenciada" perquè l'entrenador faci servir una determinada llengua o una altra.

Aquest dimecres, el diputat de Vox al Congrés Jorge Campos ha denunciat l'assetjament rebut per l'àrbitre, d'origen sevillà. En un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press, ha carregat contra l'entitat Assemblea Sobiranista de Mallorca, que han acusat la col·legiada de ser "antimallorquina".

"Els colpistes d'Assemblea Sobiranista de Mallorca segueixen la bèstia catalanista i se sumen a la campanya d'assenyalament contra l'àrbitre (...) Està sent víctima de l'habitual intolerància catalanista", ha dit Campos al seu missatge.

D'aquesta manera, el diputat de Vox respon a un missatge en xarxes d'Assemblea Sobiranista de Mallorca on publiquen dades personals i laborals de la col·legiada, com és de Sevilla o que treballa de Guàrdia Civil, i en què l'acusen de ser "antimallorquina" i demanen respecte per la seva llengua.