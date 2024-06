Armènia anuncia el reconeixement de l'Estat de Palestina

El Govern d'Armènia ha anunciat aquest divendres el reconeixement de l'Estat de Palestina i ha reiterat el suport a la solució de dos Estats com a "únic camí per garantir que palestins i israelians poden materialitzar les seves legítimes aspiracions".

"Armènia reconeix l'Estat de Palestina", ha dit el Ministeri d'Exteriors armeni en un comunicat publicat a la seva pàgina web, on ha reafirmat el "compromís amb el Dret Internacional i els principis d'igualtat, sobirania i coexistència pacífica entre els pobles".

Alhora, ha subratllat que "Armènia està sincerament interessat en l'establiment de la pau i l'estabilitat al Pròxim Orient i una reconciliació duradora entre els pobles jueu i palestí" i ha manifestat que Erevan "sempre ha advocat per un acord pacífic i exhaustiu de l'assumpte palestí i la solució de dos Estats".

D'altra banda, ha ressenyat que "la catastròfica situació humanitària a Gaza i el conflicte militar en curs són una de les principals qüestions de l'agenda política internacional que requereixen solució" i ha afegit que Armènia "rebutja categòricament els atacs contra infraestructures civils, violència contra la població civil i la presa d'ostatges i captura de civils durant el conflicte armat”.

"Armènia se suma a les demandes de la comunitat internacional per alliberar-lo (dels ostatges retinguts a Gaza) sense condicions prèvies", va dir el Ministeri d'Exteriors armeni, que va abundar que Erevan "s'ha sumat a les resolucions de l'Assemblea General de Nacions Unides que demanen un alto el foc immediat a Gaza".

D'aquesta manera, Armènia es converteix en el 147 país membre de l'ONU que ha fet el pas de reconèixer Palestina, seguint Barbados, Jamaica, Trinitat i Tobago, Bahames, Espanya, Irlanda, Noruega i Eslovènia, cosa que ha provocat dures crítiques per part de les autoritats d'Israel.

La comunitat internacional ha de garantir el final de l'ocupació

El Govern palestí ha subratllat aquest dijous que la comunitat internacional té la "responsabilitat" de garantir que Israel, com a potència ocupant, "posi fi a la seva agressió contra el poble palestí" i ha recordat el dret inalienable de la població a la tornada i una compensació per part del dret internacional.

"La comunitat internacional té la responsabilitat jurídica, política i moral de garantir que la potència ocupant posi fi a la seva agressió contra el poble palestí, posi fi a la catàstrofe humanitària a la Franja de Gaza i aturi la seva violència colonial davant els intents per esborrar i reemplaçar el poble palestí”, ha sostingut el Ministeri d'Exteriors.



Així, ha indicat que "mantindrà els seus esforços per garantir urgentment el retorn d'1,9 milions de palestins desplaçats per la força a la Franja de Gaza durant el genocidi en curs i enfrontarà esforços generalitzats i sistemàtics de la potència ocupant per netejar ètnicament i annexar la Cisjordània ocupada, inclòs Jerusalem Oriental".

Amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, la cartera diplomàtica ha afirmat que "seguirà treballant amb totes les parts per promoure i fer realitat els drets del poble palestí, inclòs el dret dels refugiats palestins a tornar a casa", segons diu un comunicat publicat al seu perfil de la xarxa social X.

També ha assenyalat que continuarà treballant amb els socis per protegir l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) i garantir-ne la prestació de serveis.