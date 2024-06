Comença el SIL 2024 a Barcelona: un referent logístic a nivell global

Aquest dimecres 5 de juny s'ha dut a terme la inauguració del SIL Barcelona, unes jornades de tres dies basades en la logística, el transport, les interlogístiques i la cadena de subministrament.

A la inauguració han assistit el Ministre de Transport, Óscar Puente ; la consellera de territori de la Generalitat, Ester Capella ; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. També hi ha estat present el Primer Secretari del PSC, Salvador Illa.

El primer a prendre la paraula ha estat Pere Navarro , que ha afirmat que “el SIL és un fenomen global, és una gran oportunitat i proporciona llocs de treball de qualitat. És un aparador global i referent en transport i logística que posa Barcelona a el centre".

El delegat ha explicat com la irrupció de les noves tecnologies canvia el paradigma i el món actual. Ell mateix assumeix que “fa un any amb prou feines es parlava de la Intel·ligència Artificial i ara moltes empreses hi estan presentant els seus projectes basats: Cal crear projectes amb les noves tecnologies i arrelades al territori”.

D'acord amb l'aparició de les noves tecnologies i la pandèmia, Navarro ha destacat que “ la logística no pot parar, no pot estar pendent del passat, del futur o de la incertesa” . La logística ha d'avançar constantment per poder arribar a més llocs i oferir un servei”.

Tot seguit, ha parlat sobre els expositors, explicant que hi ha més de 180 novetats mundials en aquesta edició del SIL. Cada empresa participant aporta una novetat i un coneixement que fa que “interactuem més internacionalment des de l'aplicació de la darrera tecnologia”. També ha explicat que aquest any es compleix el 20è aniversari de la medalogistics Week, i es realitzaran activitats i conferències.

Finalment, ha agraït a les comunitats autònomes que assisteixen “sent part de seguir fent a Barcelona un referent en transport i logística”, i ha acabat la presentació amb una frase d'un autor anònim: “No hi ha problema logístic que no es pugui solucionar amb creativitat, el treball dur i el cafè”.

Corredor del Mediterrani

Tot seguit, la consellera de territori de la Generalitat, Ester Capella , ha destacat que la logística és molt important per avançar.

I li ha reclamat al ministre present “que des de la Generalitat reivindiquem el corredor del mediterrani i el paper de les diferents regions al corredor del mediterrani”.

La consellera ha explicat que la Generalitat actua amb l'agenda catalana del Corredor, programant uns terminis i una estructura per poder dur a terme el projecte amb èxit, i ha reclamat al ministre que han de complir els calendaris establerts “per garantir l'equitat, la igualtat i l'èxit per a tothom”.

La consellera ha posat en valor la feina del Govern de la Generalitat amb relació a la logística, amb la creació de parcs logístics a tot Catalunya, el darrer el de Sant Vicenç de l'Horts, al Baix Llobregat.

Un punt important a la xerrada ha estat el medi ambient, i han afirmat que des del Govern s'està treballant per portar projectes com l'electrificació de les flotes perquè siguin menys contaminants, i el compromís d'estar al costat de les empreses que facilitin la descarbonització i la reducció de les emissions contaminants. Si volem continuar sent líders al sector, hem de tenir en compte el medi ambient i com protegir-lo”, afegia.

"Una ciutat de comerç"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat durant la seva intervenció que “Barcelona és una ciutat que connecta amb el món, som una ciutat oberta, una ciutat de comerç. Amb el SIL la vocació està renovada i l'ambició està en millorar la connectivitat i les infraestructures per continuar avançant i construint”.

Un dels punts que ha destacat és la importància de la minimització de l‟impacte de la logística a Barcelona, ja que la ciutat acull molta inversió, però aquestes inversions han de venir acompanyades de la minimització al‟espai públic i la reducció d‟emissions.

Collboni ha destacat el pla estratègic de transports , "un pla que ha estat consensuat per diferents actors polítics i sindicats, per fer venir inversions i poder dur a terme els projectes que estan pendents i perquè l'empremta de carboni o l'emissió de gasos contaminants sigui reduïda".

| Catalunya Press

Un d'aquests projectes és la mobilitat ferroviària cap o des del port de Barcelona, però “per poder dur a terme tots aquests projectes cal inversions de l'Estat i de la Generalitat”.

Colboni també ha celebrat que l'espai ferial es faci més gran: “El 2029 serà un any de celebració, es renovaran els espais d'exposició de la Fira-Montjuïc i es crearà un nou pavelló a l'Hospitalet del Llobregat per poder continuar sent líders a acollir grans exposicions i posicionar-nos com una fira de logística més important”.

Per acabar, no ha dubtat a afirmar que Barcelona "genera confiança, estabilitat institucional i ocupació de qualitat".

“Espanya té molt a aportar”

El Ministre de Transport, Óscar Puente ha començat ressaltant que l' ONU ha guardonat una empresa espanyola per ser la millor empresa a la part de digitalització.

El ministre també ha explicat que quan viatja i visita altres centres de logística o fires, les empreses d'altres països lloen la xarxa de transport espanyola.

"Espanya té molt a aportar, i la diversitat sempre és un bon senyal", ha afirmat. Pont ha explicat que hi ha 3 idees clau: el creixement, la descarbonització i la transició. “La necessitat de preservar el planeta és inajornable, no crec que aconsegueixi la tesi del descreixement perquè el creixement i la descarbonització van de la mà, són la mateixa cara de la moneda”.

Segons Puente, tot això "no s'aconsegueix fer menys carreteres o aeroports més petits, sinó amb innovació, amb intel·ligència Artificial, amb energies que no contaminin, i amb recursos que siguin respectuosos amb el medi ambient".

Seguidament, el ministre va respondre a la consellera de territori Ester Capella, afirmant que “actualment hi ha 6.500 milions d'euros destinats al corredor mediterrani i una part del projecte ja està en procés de realitzar-se, però és un projecte en què l'Estat està posant molt esforç i que és un compromís que portarem a terme”. El ministre va demanar al Govern que “se segueixin recolzant el Govern, per poder seguir traient idees i projectes endavant perquè la terra floreixi i continuïn els projectes que estan aturats”.