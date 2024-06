Comença l'Eurocopa: Quan debuta Espanya i com arriba a aquesta cita?

per Redacció CatalunyaPress

La selecció espanyola de futbol competirà a l'Eurocopa d'Alemanya amb un bloc ja conegut i amb experiència en grans cites, però ja sense jugadors 'centenaris' a la seva plantilla, encara que encara amb un supervivent de la denominada 'generació d'or' que va dominar entre 2008 i 2012.

Espanya afrontarà el repte de conquistar la seva quarta corona continental amb un grup de jugadors amb qui ja treballa temps el seleccionador Luis de la Fuente, encara que gairebé la meitat dels seus 26 citats, 12, debutaran en una gran cita internacional.

És el cas del porter Alex Remiro, els defenses Dani Vivian, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo i Marc Cucurella, els migcampistes Mikel Merino, Alex Baena, Fermín López, Martín Zubimendi, i els davanters Lamine Yamal, Joselu Mato i Ayoze Pérez.

I d'aquesta dotzena sobresurt per sobre de tots la figura de Lamine Yamal. L'extrem del FC Barcelona, que farà 17 anys el proper 13 de juliol, serà el més jove, no només del combinat nacional, sinó de tot el campionat continental, amb l'afegit que tindrà un paper segurament protagonista a l'equip.

Al pol oposat del blaugrana hi ha l'ara defensa Jesús Navas, el més veterà dels convocats amb 38 anys i que tornarà a disputar un gran torneig amb la 'Roja' dotze anys després. Aleshores, el dels Palacios, que jugava com a extrem, va formar part de l'equip que va tancar l'històric triplet amb l'Eurocopa del 2012.

El sevillista serà un dels sis jugadors de 30 anys o més que ha convocat Luis de la Fuente amb Ayoze Pérez (30), Aymeric Laporte (30), Dani Carvajal (32), Nacho Fernández (34) i Joselu Mato (34) ), cosa que ha elevat la mitjana d'edat de l'equip respecte al Mundial de Qatar, ja que ha passat dels 25,3 anys que va presentar Luis Enrique Martínez als 28,1 que tindrà De la Fuente, que només tindrà Yamal com jugador per sota dels 20 anys. Pedri, Fermín i Nico Williams, amb 21, i Baena, amb 22, són els següents més joves de la 'Roja'.

A més, després de la retirada internacional de Sergio Busquets una vegada conclòs l'últim Mundial, Espanya no tindrà cap jugador centenari en internacionalitats, una xifra a què ningú s'acosta a l'actual convocatòria on la capitania recau ara al davanter Álvaro Morata.

El madrileny participarà al seu quart gran torneig amb la selecció després d'haver estat a les Eurocopes del 2016 i 2021, ia Qatar 2022, i serà el líder del vestidor, recolzat en les seves 73 internacionalitats, el que més dels convocats.

De fet, Rodri Hernández, amb 50, i Navas, amb 53, són els altres dos que més acumulen. Els que menys internacionalitats tenen són els nouvinguts Fermín López (1) i Ayoze Pérez (1), el porter Alex Remiro (1), el defensa Dani Vivian (2), el migcampista Alex Baena (3) i els laterals Alejandro Grimaldo ( 4) i Marc Cucurella (4).

Després de Morata ia més de Jesús Navas, Dani Carvajal, Unai Simón, Aymeric Laporte, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres jugaran el tercer gran torneig. En el cas del lateral madrileny, el seu currículum podria ser més gran ja que per lesió es va perdre les Eurocopes del 2016 i el 2021, mentre que la resta ja va ser part de la selecció a l'EURO 2020 i el Mundial del 2022.

I mirant els més propers, la 'Final a Quatre' de la Lliga Nacions, De la Fuente manté 15 jugadors: els porters Unai Simón i David Raya, els defenses Le Normand, Carvajal, Laporte, Nacho i Jesús Navas, els migcampistes Rodri, Fabián, Mikel Merino i Zubimendi, i els davanters Morata, Joselu, Nico Williams i Dani Olmo.

Finalment, de la seva primera llista com a seleccionador de l'Absoluta, el març del 2023, es mantenen Nacho, Carvajal, Rodri, Zubimendi, Fabià, Merino, Pedri, Morata, Olmo, Williams, Oyarzabal i Joselu, dels quals, excepte el central del Reial Madrid i el centrecampista canari, tots han estat fixos des de llavors. Unai Simón no va entrar per lesió en aquella convocatòria.