Arrenquen les jornades d'innovació de CaixaBank i el WSBI

CaixaBank i el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) han iniciat aquest dimecres una sèrie de presentacions i sessions de treball a Barcelona on prop de 75 membres de bancs internacionals han acudit per conèixer el model de treball de CaixaBank durant les jornades d'innovació del WSBI.

Durant dos dies, directius i responsables de diverses àrees de negoci de CaixaBank exposaran als seus homòlegs internacionals les estratègies del banc en temes clau com ara la innovació, les noves tecnologies, la ciberseguretat i la sostenibilitat.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha inaugurat les jornades a la seu del banc a Barcelona (que es faran els dies 15 i 16 de maig). En el discurs de benvinguda, Goirigolzarri va destacar la satisfacció d'allotjar la tercera edició d'aquestes visites internacionals del WSBI i el desafiament de compartir amb col·legues del sector la visió única de negoci de CaixaBank.

“La manera d'entendre el negoci a CaixaBank és mitjançant una visió bancària molt diferencial. Una visió que és inclusiva i molt propera a l'economia real”, va comentar Goirigolzarri. “Estic segur que tots els membres del WSBI no només compartiu aquesta visió, sinó que també és part intrínseca dels vostres principis i valors. El WSBI és un exemple de la unió de forces per enfortir el paper de la banca al detall en el finançament de persones, famílies, pimes i l'economia real”, va afegir.

El director general del WSBI, Peter Simon, també va subratllar que aquesta col·laboració al sector bancari permet “avançar i prosperar col·lectivament”. Simon va destacar l'enfocament de les ponències en la innovació bancària. “Al panorama financer actual en ràpida evolució, la innovació no és només una paraula de moda; és una necessitat”, va afirmar.

“La banca al detall i l'apoderament de les pimes són elements centrals del creixement econòmic i la prosperitat. En adoptar la innovació en aquestes àrees, les institucions financeres poden servir millor els seus clients, impulsar el desenvolupament econòmic i fomentar el creixement inclusiu”, va concloure Simon.

Jornada de portes obertes per establir sinergies

El WSBI, presidida per Isidre Fainé -president de la Fundació “la Caixa”-, és una entitat internacional fundada el 1924 amb l'objectiu d'unir i representar els bancs comercials i d'estalvis de tot el món.

Tal com expliquen des de la institució, els objectius passen per aconseguir l'accés financer global i, en la recerca d'aquest objectiu, sempre fomenta “l'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques entre els membres”.

Amb aquest esperit i com a membre clau del WSBI, CaixaBank ha acollit aquesta conferència per compartir l'experiència dels seus professionals.

Una experiència avalada pels anys d'història de la institució, però també per la seva vocació social, ja que tal com ha assenyalat Goirigolzarri, “CaixaBank aposta per un model de banca diferencial, on la inclusió social i financera són al centre de la estratègia”.

A més de les ponències agendades durant dimecres i dijous, els membres del WSBI assistents a la conferència visitaran algunes oficines de Barcelona i l'Innovation Hub.