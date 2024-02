Arriba BWAW 2024, la quarta edició d'un esdeveniment que ressalta el paper de la dona

per Redacció CatalunyaPress

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) portarà a terme la quarta edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) del 5 al 7 de març a l'edifici DFactory Barcelona.

Aquest esdeveniment s'ha creat amb el propòsit de destacar el paper fonamental de la dona a l'economia.

La iniciativa, sorgida el 2021, compta amb la col·laboració de la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya i s'està consolidant com a plataforma per impulsar el progrés cap a una economia més equitativa i inclusiva.

La novetat principal d'aquesta edició és que l'esdeveniment s'estendrà al llarg de tres dies, durant els quals es duran a terme 14 sessions de debat.

Més de 60 experts de renom participaran com a ponents en aquestes sessions.

Els panells de discussió abordaran una àmplia gamma de temes, com la igualtat de gènere en l'àmbit jurídic, la participació de les dones a la indústria 4.0, el paper de la dona al sector audiovisual, l'equitat en grans empreses i el sector públic , el reinici professional a la mitjana edat, la gestió de recursos humans i la promoció del talent femení en camps com la programació, la farmàcia i la salut.

Es necessitaran 132 anys per aconseguir la paritat completa a aquest ritme

La diferència salarial entre homes i dones a Espanya arriba al 28,21%, segons l'informe més recent de Global Gender Gap 2022.

Aquest informe situa Espanya al lloc número 17 a nivell mundial quant a igualtat de gènere, amb una puntuació de 0,788 sobre 1, on 1 representa la total paritat.

Una de les seves conclusions són clares: si el progrés cap a la igualtat entre gèneres continua al ritme actual, caldrien 132 anys per aconseguir una paritat completa.

Una altra dada significativa: segons Eurostat, les dones a la Unió Europea (UE) treballen 47 dies a l'any sense remuneració en comparació amb els homes.

Segons l'Organització Internacional del Treball (OIT), les dones guanyen un 20% menys que els homes globalment.

Al llarg del temps, aquesta bretxa salarial ha disminuït en alguns països, encara que en altres gairebé no s'han observat canvis significatius.

Blanca Sorigué: 'BWAW s'ha consolidat com un esdeveniment de referència per reflexionar sobre el paper de la dona a la nostra economia'

| Europa Press

Segons Blanca Sorigué, directora general del CZFB: "BWAW es va gestar l'any 2021 i ràpidament s'ha consolidat com un esdeveniment de referència per reflexionar sobre el paper clau de la dona a la nostra economia".

'Múltiples dades evidencien que aquelles companyies que incentiven la igualtat d'oportunitats entre homes i dones augmenten més els seus beneficis respecte de les que no ho fan' en paraules de Sorigué.

'Per això des del món empresarial –i en línia amb els objectius de sostenibilitat- s'ha d'apostar de manera decidida per la paritat” conclou la Directora General del CZFB.

És important ressaltar que la desigualtat actual es manifesta de manera destacada a l'àmbit industrial.

Hi ha certs sectors que han estat tradicionalment dominats per homes, i els estereotips persisteixen, influint en les noves generacions, que no tenen prou models femenins a seguir.

Per això, moltes dones joves no consideren les professions STEM com una opció prioritària en triar la seva carrera professional.

Pere Navarro: 'El BWAW és un catalitzador de la igualtat de gènere'

| CZFB

En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB: 'Des del CZFB, en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, volem actuar com un catalitzador perquè la igualtat de gènere sigui una realitat a l'àmbit empresarial'

'Per això cal buscar solucions per aconseguir una major presència femenina especialment en aquells sectors tradicionalment masculinitzats. A l'era de la nova economia, la paritat és imprescindible perquè aporta valor a les organitzacions, fomenta una major diversitat, i contribueix al creixement global” afirma Navarro.

El BWAW va crear el Consell de la Dona de la Zona Franca

En aquesta línia, per promoure la igualtat de gènere, l'any 2020 el CZFB va crear el Consell de la Dona de la Zona Franca, per posar en valor la visió de destacades directives les empreses de les quals estan localitzades al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona , un dels més grans d'Espanya. A més, també duu a terme la iniciativa Feel The Power ZF, que consisteix a apropar, sense biaix de gènere, els escolars a les empreses que formen part de la Zona Franca.

Per poder inscriure's a la Barcelona Woman Acceleration Week , només cal accedir a la pàgina web, on està disponible tota la informació d'aquesta cita imprescindible amb l'apoderament de la dona.