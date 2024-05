Arriba el partit que ningú no hauria esperat: s'acaba la xavineta tres cursos després

L'era de Xavi Hernández com a entrenador del FC Barcelona arriba al final la nit d'aquest diumenge. Davant el Sevilla, s'entrenarà el club dels seus amors per última vegada, almenys en aquesta primera etapa de dos anys i mig. És una notícia sabuda per tothom, pels que no hagin passat la darrera setmana vivint en una cova. Però no per sabuda és menys sorprenent si un es remunta a les sensacions anteriors al 2021.

Aquesta era de Xavi ha tingut els llums i les ombres. Però abans de la seva arribada, tot el barcelonisme hi tenia dipositades unes expectatives molt superiors a la realitat que ha acabat resultant. El mite de Terrassa s'acomiada fora de casa, sense poder dir adéu com Déu mana.

Serà sense poder sortir a la gespa de Montjuïc a retornar amb aplaudiments les ovacions que ha rebut aquest any i des d'aquell mes de novembre del 2021, quan va debutar amb una victòria per 1-0 davant l'Espanyol, al Camp Nou, gràcies a un gol de penal de Memphis Depay. Ningú esperava que això acabaria abans d'hora, després de només dos anys i mig. I encara menys s'esperava que acabaria d'aquesta manera, amb una gestió del president, Joan Laporta, discutida a tots els bars de les Corts.

Els jugadors blaugranes buscaran brindar una última alegria a Xavi, un entrenador tan proper, amb arengues i crits d'eufòria que han transcendit les xarxes socials. Es va formar una família entre la plantilla i l'staff, que avui s'acomiada. I per fer-ho, visitaran el Sánchez Pizjuán.

Visitaran un Sevilla que ha tingut un any horrible, havent caigut a la primera fase de la UEFA Champions League, en un grup assequible, i que ha tingut diferents canvis de tècnics, fins a arribar a un Quique Sánchez Flores que ha aconseguit la salvació per a res garantida a Primera Divisió dels sevillans. El madrileny també deixa el càrrec, però ell sí que es podrà acomiadar en condicions de la seva gent.

L'onze que presentarà el Xavi és una incògnita. No hi ha res en joc, més enllà del sentimental. Per això, potser surt amb menys suplents dels esperats. Potser 'mor' amb els seus, per premiar-los, i deixa de banda aquells que no han estat tan compromesos com l'egarenc hauria desitjat. Una probable alineació està formada per Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Hèctor Font; Christensen, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

En cas de guanyar, el Barįa arribarà als 85 punts. Una puntuació notable, que està per sota de la de la temporada passada en només tres punts. Aleshores, les 88 unitats van permetre als catalans alçar LaLiga. Aquesta vegada, un Reial Madrid excels els ho ha impossibilitat. Darrer partit d'un curs irregular, però que ha ofert brots verds.