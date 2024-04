Arriba la segona edició de la formació en instal·lacions fotovoltaiques de Naturgy

María Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy; Laura Martín, directora de l'Institut per a la Transició Justa (ITJ); Antonio de Luis Acevedo, director gerent de la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació (FUNDAE); i Manuel Sierra Castañer, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació (ETSIT) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM); han inaugurat avui la segona edició del curs de formació professionalitzadora en instal·lació i manteniment de sistemes solars fotovoltaics, dirigit exclusivament a dones en situació de desocupació.

El programa formatiu forma part de l'acord signat per la Fundació Naturgy i l'Institut per a la Transició Justa l'any passat per promoure la formació i la creació d'ocupació en el marc d'una justa transició energètica.

La formació teoricopràctica, que en la primera edició va tenir una taxa d'inserció laboral del 40%, està reconeguda mitjançant certificat d'aprofitament i capacita les alumnes participants perquè es puguin incorporar al mercat de treball de manera immediata.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la igualtat en l'accés a les noves feines vinculades al desplegament de les energies renovables, la conservació del medi ambient i la sostenibilitat, sectors que ofereixen noves oportunitats derivades de la transició energètica.

El curs, que s'impartirà entre abril i juliol al campus de la UPM, consta de 210 hores, una part de les quals es realitzarà com a pràctiques en empreses del sector. La formació serà impartida per professionals en actiu i professorat de la UPM.

Estarà reconeguda per la Fundació Naturgy i per la Universitat Politècnica de Madrid, en col·laboració amb la Plataforma per l'Ocupació Verda i l'ITJ.

Aquesta formació, que s'impartirà en el marc del servei de Formació Permanent de la UPM, forma part de la iniciativa de Formació Professional per a l'Ocupació de la Fundació Naturgy i s'ha dirigit a dones inscrites a la borsa d'ocupació de l'ITJ.

María Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy, va destacar la importància d'impulsar activitats de formació perquè el sector energètic incorpori més talent femení.

"El principal objectiu del nostre programa de Formació Professional per a l'Ocupació és el de qualificar futurs professionals del sector", va explicar Coronado, que considera que "amb formacions com la que avui inaugurem, contribuïm a equilibrar la presència de més dones a l'àrea de sostenibilitat i energies renovables, que ofereix grans oportunitats de feina verda”.

La directora de l'ITJ, Laura Martín, va assenyalar que “aquest programa combina dues prioritats relacionades amb la transició justa, la formació i la creació de llocs de treball en noves professions derivades de la transició energètica i la igualtat de gènere” i va afegir que “el fet de que la primera edició tingués una taxa d'inserció laboral del 40% demostra que és un camí que cal seguir i escalar”.

Antonio de Luis Acevedo, director gerent de FUNDAE, va apuntar que “des de l'administració pública som conscients tant de la necessitat de formació en empreses involucrades en la transició energètica com de la necessitat de facilitar la participació de dones a la mateixa i per això, comptem amb Digitalitza't, iniciativa en col·laboració amb el SEPE, que ha estat reconeguda per la UE com a bona pràctica per a la digitalització de les empreses i que ofereix de manera gratuïta més de 1.500 recursos formatius oferts per empreses tecnològiques capdavanteres o la convocatòria de Microcrèdits, especialment de la línia de persones, on pots aconseguir el teu Microcrèdit de 600 € per formar-te en l'adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda o productiva”.

Manuel Sierra Castañer, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació (ETSIT) de la Universitat Politècnica de Madrid, va destacar la importància d'una formació teòric-pràctica per a dones a l'àmbit de l'energia solar fotovoltaica.

“Aquest programa formatiu ens brinda un espai una mica diferent de l'habitual, però és clau en múltiples aspectes: en una formació en desenvolupament sostenible, en l'atracció de dones als nostres estudis i en obrir-nos a un sector que tradicionalment no ha estat involucrat a la universitat”, va declarar.

I, referint-se a les alumnes, va afegir que la seva presència a l'ETSIT “és una oportunitat per poder continuar contribuint al desenvolupament del nostre país”.

Programa de Formació Professional per a l'Ocupació de la Fundació Naturgy

Fundació Naturgy ha fet una aposta decisiva per promoure la capacitació de joves, aturats i professionals que requereixen un reciclatge derivat de la transformació tecnològica del sector energètic.

Amb el seu programa de Formació Professional per a l'Ocupació, millora la preparació dels futurs professionals del sector i en facilita l'accés al mercat laboral.

Des de la seva posada en marxa el 2018, ha impartit cursos gratuïts que han beneficiat 95.674 persones, entre alumnes, professions i professionals.

La Fundació compta amb 9 mòduls formatius que capaciten i certifiquen els alumnes amb coneixements tècnics actualitzats en àrees com la mobilitat sostenible, la rehabilitació i edificació sostenible, els gasos renovables, la digitalització de xarxes elèctriques, l'assessorament energètic en entorns vulnerables, la instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaiques, la instal·lació i manteniment de parcs eòlics, les xarxes de gas verds i digitals, i la sostenibilitat aplicada al sistema productiu.

Fundació Naturgy també desenvolupa recursos educatius inèdits, orientats a la formació professional i elaborats juntament amb especialistes de cada matèria. Actualment compta amb la col·lecció de llibres teoricopràctics “Vocational Education and Training in Energy, Formació professional per a l'ocupabilitat” i l'adaptació de les publicacions a cursos en format e-learning juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La proposta formativa de la Fundació Naturgy està alineada amb l'Estratègia de Transició Justa, i compta amb el reconeixement i la col·laboració del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, les administracions competents en educació i ocupació de nou comunitats autònomes, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació (FUNDAE) i l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL).