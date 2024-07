Arriben les eleccions generals del Regne Unit: Com funcionen?

per Redacció CatalunyaPress

Els britànics tornen a ser cridats a les urnes aquest 4 de juliol per repartir els escons de la Cambra dels Comuns, la columna vertebral d'un poder legislatiu que té com a primera gran tasca sostenir el futur Govern.

Tots els ciutadans britànics, irlandesos o de països de la Commonwealth que s'hagin registrat prèviament podran participar en uns comicis que serviran per triar els 650 diputats, repartits en funció de la població dels diferents territoris. Anglaterra és la zona més representada, amb 543 diputats, seguida d'Escòcia (57), Gal·les (32) i Irlanda del Nord (18).

No és un sistema proporcional ni els partits presenten llistes, sinó que el Regne Unit es divideix en tantes circumscripcions com escons té la Cambra dels Comuns. En cadascuna, els votants escullen un únic candidat, de manera que guanya l'aspirant que rep més suport --'first past the post', en anglès--.

El sistema no obliga a obtenir la majoria absoluta ni estableix segones voltes, cosa que facilita el vot útil i, almenys en comicis previs, ha afavorit que els dos grans partits obtinguin a les urnes un suport més gran al que prèviament poguessin anticipar els sondejos de intenció de vot.

Els ciutadans tampoc no estan escollint el futur primer ministre, ja que es tracta d'un sistema indirecte. Els grans partits anticipen abans de la votació qui viurà a Downing Street en cas de victòria, però la seva designació final depèn de la composició general de la Cambra dels Comuns i, de fet, si un primer ministre dimiteix no cal convocar noves eleccions.

Es pot donar el cas, a més, que l'aspirant oficial a viure a Downing Street no obtingui escó, en la mesura que s'ha de jugar a títol individual a la seva circumscripció de referència. No obstant això, cap primer ministre al càrrec no ha perdut mai l'escó.

PER QUÈ EL 4 DE JULIOL?

Les darreres eleccions generals es van celebrar el 12 de desembre de 2019 i la llei únicament estableix que el Parlament s'ha de dissoldre com a màxim cinc anys després de l'arrencada de la legislatura anterior. El Govern de Rishi Sunak tenia de marge per tant fins al 17 de novembre del 2024 abans de la dissolució automàtica.

Sunak va decidir no esgotar els temps i va avançar les eleccions al 4 de juliol, aplicant una regla no escrita per la qual les votacions sempre se celebren dijous. Així ha estat des de l'any 1935, malgrat que tècnicament podrien tenir lloc qualsevol altre dia de la setmana.

L'origen en l'elecció del dia ha donat peu a tota mena de teories, de manera que n'hi ha que apunten que es va evitar inicialment convocar el cap de setmana perquè no hi hagués un sobrecost pel desplegament de treballadors o s'intercedís en altres costums com acudir a lesglésia.

Així mateix, tradicionalment divendres ha estat dia de cobrament al Regne Unit, fet que ha portat associada una major activitat social i fins i tot la percepció que poden donar-se casos d'ebrietat més grans.

EL PAPER DEL REI

Cap llei estipula que un monarca no pugui votar al Regne Unit, encara que la Corona britànica sempre ha estat especialment escrupolosa quant a romandre al marge de la vida política, com va deixar clar Isabel II al llarg de les seves més de set dècades de regnat.

L'actual rei, Carles III, que s'enfronta a les primeres eleccions generals, manté aquesta mateixa línia, per la qual cosa el seu paper es limitarà a rebre i avalar el futur cap de Govern. Serà el 5 de juliol, un cop s'hagin conegut durant la nit els resultats a cadascuna de les 650 circumscripcions electorals.