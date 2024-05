Arriben els Premis EmprendeXXI per reconèixer la innovació i el millor talent

CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, juntament amb les diferents àrees, divisions i filials del Grup, ha lliurat els guardons de la fase de Reptes dels Premis EmprendeXXI. Aquesta convocatòria té l'objectiu de reconèixer les empreses d'Espanya i Portugal que ofereixen les millors solucions a alguns dels reptes principals a què s'enfronta la societat actual, com ara la conservació del planeta o l'envelliment de la població, entre d'altres. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del Ministeri d'Indústria i Turisme, mitjançant ENISA, a Espanya, i del Banc BPI a Portugal.

Les start-ups premiades en aquesta 17a edició dels Premis EmprendeXXI han estat Nova Indústria Galega, Gravity Wave, Blue Box Biomedical Solutions, Showee Smart Wellness, Eonesia-Gamificació Immersiva, Nuwe, Nidus Lab, PandaGo, Cafler, Colibid, Hotel Treats i Oratrex.

El jurat, integrat per més de 100 persones –representants del Grup CaixaBank, ENISA, Banc BPI i partners més rellevants de l'ecosistema emprenedor–, ha destacat l'elevat nivell de les empreses participants i, especialment, de les guanyadores, per oferir les millors solucions als principals desafiaments de la societat actualment des d'una perspectiva innovadora. En aquesta darrera edició, els premis s'han repartit en sis categories o reptes. Cada repte inclou dos desafiaments, reconeixent així dues companyies diferents. Les 12 start-ups guanyadores han rebut una dotació econòmica de 12.000 euros cadascuna.

Repte: El Planeta del Matí

Nova Indústria Galega (Galícia) ha estat la start-up guanyadora del desafiament millor projecte de transformació de la indústria agroalimentària, impulsat per AgroBank. Des de la seu a Ribadeo, Nova Industria Galega pretén democratitzar i posar a disposició de les empreses tota la informació que generen en els seus processos industrials. Per això dissenyen solucions a mida, en base a la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning. En aquests moments compta al mercat amb aplicacions de monitorització i anàlisi per als sectors vinícola, forestal i de gestió de residus.

El premi del desafiament un planeta millor per a les noves generacions, impulsat per imagin, ha estat per a Gravity Wave (Comunitat Valenciana), empresa centrada en un projecte que impulsa la neteja de plàstic i xarxes de pesca del mar i dels ports amb pescadors per a transformar-lo en productes de valor.

Repte: El Benestar del Matí

The Blue Box Biomedical Solutions (Catalunya) ha estat la start-up guanyadora del desafiament solucions de tecnologies mèdiques i E-health, impulsat per VidaCaixa. La start-up ha creat un dispositiu mèdic accessible per detectar el càncer de mama amb només una mostra d'orina. El dispositiu es troba en fase de desenvolupament i certificació.

El premi del desafiament millor solució enfocada al benestar de la gent gran, impulsat per CaixaBank Sèniors, ha estat per a Showee Smart Wellness (Catalunya), empresa que ha dissenyat i comercialitzat una dutxa eco-intel·ligent i accessible que automatitza el procés de mullat, ensabonat i assecat. D'aquesta manera, augmenta l'autonomia i la intimitat de les persones amb dependència i facilita l'assistència als cuidadors corresponents.

Repte: El Talent del Matí

Eonèsia-Gamificació Immersiva (Andalusia) ha estat la start-up guanyadora del desafiament a la millor iniciativa que capacita les persones per adaptar-se a les noves tecnologies, el reciclatge i la inclusió laboral, impulsat per MicroBank. La companyia es dedica a crear experiències d'aprenentatge de manera gamificada en mons virtuals on aprendre, repassar o avaluar coneixements, donant lloc a una nova eina en els processos formatius.

El premi del desafiament de productes i serveis enfocats al desenvolupament, captació i retenció del talent, impulsat per RR.HH., ha estat per a Nuwe (Catalunya), plataforma de reclutament tecnològic que utilitza competicions i reptes gamificats per avaluar i connectar talent amb empreses .

Repte: Les Ciutats del Matí

Nidus Lab (Madrid) ha estat la start-up guanyadora del desafiament a la millor solució vinculada a l'habitatge del futur, impulsat per CaixaBank Real Estate & Homes. La companyia ofereix solucions de disseny arquitectònic automatitzades i optimitzades a fons d'inversió, promotors i arquitectes, reduint temps i costos mitjançant la IA generativa.

El premi del desafiament a les solucions de mobilitat i tecnologia a les ciutats del demà, impulsat per CaixaBank Payments & Consumer, ha estat per a PandaGo (Madrid), empresa que ofereix solucions de mobilitat elèctrica i gestió de flotes per a empreses.

Repte: L'Economia del Matí

Colibid (Comunitat Valenciana) ha estat la start-up guanyadora del desafiament de la transformació del sector financer i els nous models de negoci a la banca, impulsat per l'àrea d'Innovació de CaixaBank. És una plataforma de subhasta hipotecària, que permet a bancs i brokers licitar en una subhasta inversa durant tres dies.

El premi del desafiament a iniciatives que impulsen la innovació i digitalització de les empreses, impulsat per DayOne, ha estat per a Cafler (Catalunya), plataforma global dissenyada per oferir tota mena de serveis als conductors. En aquest sentit, mitjançant la col·laboració amb empreses capdavanteres en el seu àmbit d'actuació, des d'aquest marketplace es poden sol·licitar de forma digital serveis de tot tipus per a l'automòbil -des de la ITV a domicili, fins a una revisió de manteniment, la gestió de tràmits o el rentat del vehicle- per fer més fàcil la vida del conductor unint tots els serveis en una única plataforma.

Repte: El Gaudi del Matí

Hotel Treats (Balears) ha estat la start-up guanyadora del desafiament de solucions que afavoreixin la transformació del sector hoteler i de viatges, impulsat per CaixaBank Hotels & Tourism. Hotel Treats és un marketplace que permet comprar experiències i bons regals en hotels de luxe sense haver d'allotjar-se.

El premi del desafiament per millorar l'experiència i la gestió en la restauració, impulsat per CaixaBank Food&Drinks, ha estat per a Oratrex (Comunitat Valenciana), companyia creadora de l'Smart Ticket, un nou format d'arxiu intel·ligent per a les entrades, compatible amb el sistema de venda que ja utilitza el promotor i que garanteix l'autenticitat, la propietat i la traçabilitat.

En aquesta 17a edició dels Premis EmprendeXXI s'han atorgat també dos accèssits especials amb una dotació de 9.000 euros cadascun. El premi Sostenibilitat, a la companyia més sostenible, a partir dels criteris ESG, impulsat per Sostenibilitat de CaixaBank i CaixaBank Dualiza, ha estat lliurat a la start-up PandaGo (Madrid); i el premi DeepTech, a la innovació tecnològica més disruptiva, impulsat per CaixaBank Tech, al'empresa Colfeed4Print (Madrid), una spin off del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) dedicada a la fabricació de filaments i grànuls per a la impressió 3D.

A més, s'ha lliurat el reconeixement a una Trajectòria AlumniXXI, impulsat per CaixaBank Banca Privada, a Genially, start-up andalusa que va ser la guanyadora de la categoria Negocis Digitals dels Premis EmprendeXXI el 2017.

Reconeixement i formació internacional

Els premis han estat lliurats a CaixaForum Madrid, en un acte que ha comptat amb la intervenció de Jaume Masana, director de Negoci de CaixaBank; Luis Cabanas, director d'Empreses de CaixaBank; Carmen Gimeno, directora general adjunta de VidaCaixa; Cristina González Viu, directora general de MicroBank; Rebeca Torró, secretària d'Estat d'Indústria, Ministeri d'Indústria i Turisme, i Borja Cabezón, CEO d'Enisa, entre d'altres representants.

A més de la remuneració econòmica, els guanyadors de cadascun dels desafiaments i els accèssits tindran accés a un programa de formació a Cambridge. Es tracta d'una formació especialment dissenyada per a start-ups amb un potencial de creixement alt, Moonshot Thinking for Entrepreneurs, en col·laboració amb el MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts) i impartit per professorat d'ESADE i membres de l'ecosistema emprenedor de Boston.

Les empreses guardonades tindran l'oportunitat de ser als Investors Day EmprendeXXI, jornades on mantindran contacte amb inversors i empreses interessades a col·laborar amb l'ecosistema emprenedor.

També formaran part de la comunitat AlumniXXI, que s'ha consolidat com a punt de trobada per a l'intercanvi de coneixements, idees i experiències entre els fundadors de les empreses premiades al llarg de la història dels Premis EmprendeXXI. És una iniciativa que combina una comunitat virtual i trobades presencials que ajuda a reforçar vincles i crear sinergies entre els premiats i l'ecosistema emprenedor i de la innovació.

Des de la creació del 2007, el programa ha invertit 8,4 milions d'euros en premis en metàl·lic i accions d'acompanyament, que han beneficiat gairebé 500 empreses.