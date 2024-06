L'associació AGUA reclama inversions de 6.200 milions d'euros anuals

L'Associació de Gestors Urbans de l'Aigua (AIGUA), que agrupa 47 empreses concessionàries que abasteixen més de 13 milions de persones a Espanya, estima que el cicle urbà de l'aigua necessita una inversió anual de 6.200 milions d'euros per renovar i millorar les infraestructures, complir els objectius reguladors del sector i fer front a l'estrès hídric.

En els darrers anys, Espanya està patint un estrès hídric urgent a causa de l'emergència climàtica. La zona mediterrània o la conca del Guadalquivir han viscut recentment sequeres severes com a conseqüència d'aquesta situació. Tot i això, en els últims 10 anys, només s'han executat el 30% de les inversions planificades.

Per això, cal reforçar, a través de la col·laboració publicoprivada, les inversions necessàries per afrontar l'escassetat hídrica, ser més resilients i garantir, així, el subministrament d'aigua per a les properes generacions. Aquestes són algunes de les conclusions de l‟informe “Dèficit d‟inversions en el cicle urbà de l‟aigua a Espanya”, elaborat per l‟Associació de Gestors Urbans de l‟Aigua (AGUA) en col·laboració amb la consultora PwC i presentat aquest matí a Madrid.

Segons l'informe, el cicle urbà de l'aigua necessita una inversió anual de 6.200 milions d'euros per expandir, renovar i millorar la infraestructura i complir els objectius reguladors del sector.

Entre les partides previstes, destaquen els 2.600 milions per actualitzar les infraestructures contemplades als Plans Hidrològics, 550 milions en nova infraestructura no inclosa en aquests plans, 2.600 milions per renovar els actius existents i 450 milions per adaptar els actius de depuració als nous requeriments fixats en la revisió de la directiva europea. AIGUA, formada per 45 operadores del cicle urbà de l'aigua, alerta, a més, que la inversió en el cicle urbà de l'aigua a Espanya en el període que va del 2017 al 2022 ha arribat de mitjana uns 1.200 milions d'euros anuals, cosa que suposa un dèficit anual de 5.000 milions d'euros.

Per tal de millorar el finançament de les infraestructures del sector, a través del seu informe, AGUA proposa diferents mesures com la inclusió de partides específiques a les tarifes de l'aigua, canvis reguladors per flexibilitzar el model de les concessions o la creació d'un fons Nacional de l'Aigua per finançar aquelles actuacions en què el finançament per mitjans convencionals sigui complicat.

També es proposa la creació d'un ens regulador específic per al sector que doti d'independència i d'un caràcter tècnic més gran a la presa de decisions en el sector aigua. Així mateix, el PERTE de digitalització del cicle de l'aigua, que contempla una inversió de més de 3.400 milions d'euros sota el paraigua del fons Next Generation de la Unió Europea, pot contribuir a millorar les infraestructures del cicle urbà de l'aigua, però no n'hi ha prou .

L'informe alerta que aquests fons Next Generation EU i el PRTR (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya) tindran un impacte limitat al sector de l'aigua a Espanya, insuficient per pal·liar el dèficit d'inversió, per la qual cosa la col·laboració publicoprivada es fa imprescindible per desplegar totes aquestes noves inversions necessàries per garantir el servei que el sector presta a la societat.