Assange es gasta mig milió de dòlars en volar a una illa remota del Pacífic

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, s'ha gastat mig milió de dòlars per volar a una illa remota i evitar tornar al continent nord-americà després d'acceptar un acord amb el govern dels Estats Units i ser alliberat de presó.

Assange, de 52 anys, va ser alliberat dilluns al matí d'una presó britànica i va volar des de l'aeroport Stansted de Londres al territori nord-americà de Saipan a les Illes Mariannes del Nord, un vol de 500.000 dòlars, segons els informes.

Dimecres al matí tindrà una audiència en un tribunal federal dels Estats Units a la remota illa del Pacífic.

Allà, es declararà culpable de conspiració per obtenir i revelar informació de defensa nacional per publicar informes classificats sobre les guerres nord-americanes a l'Afganistan i l'Iraq al seu lloc WikiLeaks, va dir el Departament de Justícia dels Estats Units als documents judicials presentats dilluns.

Segons els informes, Assange es va negar a posar un peu al continent americà i, en canvi, va optar per l'illa tropical perquè estava més a prop de la seva terra natal, Austràlia, va informar el Sun.

El territori nord-americà és a uns 3.000 quilòmetres d'Austràlia, en comparació dels més d'11.000 quilòmetres que la separen de Hawaii.

Emily Crawford, professora de la facultat de dret de la Universitat de Sydney, va explicar la decisió a Reuters i li va dir al mitjà: "Ha de[enfrontar]els càrrecs que s'han presentat conforme a la llei nord-americana. Havia de ser territori nord-americà, però havia de ser el territori nord-americà més proper a Austràlia que no fos un estat nord-americà com Hawaii", va afegir.

Després que es declari culpable d'un càrrec, s'espera que se li permeti volar a casa, i els seus cinc anys a la presó al Regne Unit comptaran com a temps complert. La seva dona, Stella Assange, ha dit que buscarà el perdó dels Estats Units després de declarar-se culpable del càrrec.

Ella va dir a Reuters que havien estat “uns anys difícils” i que realment no creuria que ell fos lliure fins que es reunissin. “Em sento eufòrica. També em sento preocupada, ja saps, perquè hi estic molt acostumada. Qualsevol cosa pot passar. Em preocupa que fins que estigui completament aprovat, em preocupa, però sembla que hi hem arribat. Realment ho creuré quan ho tingui davant meu i pugui prendre'l i abraçar-lo i llavors serà real, saps?", afirma Stella. Els dos fills de la parella estan amb ella a Austràlia, però encara no els ha dit que ha estat alliberat.

"Tot el que els vaig dir va ser que hi havia una gran sorpresa el matí que vam marxar", va dir a BBC 4 Radio. “Els vaig dir que ens dirigiem a l'aeroport. I vam pujar a l'avió i els vaig dir que visitaríem la nostra família, la seva cosina, el seu avi i altres. I encara no ho saben”, sentencia la dona d'Assange.