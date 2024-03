AstraZeneca invertirà 1.300 milions a Catalunya i generarà 2.000 llocs de treball

per J.C. Meneses Montserrat

El president d'AstraZeneca Espanya, Rick R. Suárez, ha anunciat que l'empresa invertirà 1.300 milions d'euros a Catalunya fins al 2027, 500 milions més del previst fins ara.

Ho ha dit aquest dijous a la celebració del primer aniversari del Global Hub Barcelona d'AstraZeneca, en què han participat el president del Govern, Pedro Sánchez --a través d'un vídeo--; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el secretari d'Estat, Juan Cruz.

Suárez ha anunciat també la voluntat de l'empresa d'assolir els 2.000 treballadors al centre de Barcelona el 2025, el doble del que s'havia anunciat i dos anys abans del previst.

Ha recordat que durant l'any que ve entrarà en funcionament el centre de l'empresa ubicat a l'Edifici Estel de Barcelona, que ha definit com un “veritable punt de trobada per a la ciència i la innovació”.

El president ha assegurat que l'empresa està fent "una aposta valenta i ferma" i que és una oportunitat per afavorir el lideratge de Catalunya i la resta d'Espanya al panorama internacional de recerca.

Suárez ha posat en valor la col·laboració publicoprivada com a "pilar fonamental" per a l'aposta de l'empresa per Espanya.

Ha explicat que aquest esforç inversor "només es pot dur a terme de manera eficient amb el suport de les institucions, i ha agraït el suport que ha rebut per part del Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que ha definit d'indispensable per continuar amb el projecte.

De tota manera, el president de l'empresa ha lamentat que Espanya sigui un dels països on més temps passa entre l'aprovació d'un medicament i que estigui disponible.

Ha demanat un "marc regulatori clar i equitatiu" que afavoreixi la investigació, impulsi la col·laboració publicoprivada i redueixi la diferència amb altres països europeus en disponibilitat de tractaments.