L'Atalanta fa història: exhibició contra el Bayer (3-0) per guanyar l'Europa League

L'Atalanta ha escrit el seu nom en lletres daurades al futbol europeu. Per sempre, la nit del 22 de maig serà una nit recordada a Bèrgam, ja que la Dea va derrotar el Bayer Leverkusen (3-0) per guanyar la primera Europa League de la seva història... i per trencar la ratxa de partits sense derrota del conjunt de Xabi Alonso.

Els germans, doncs, veuen com desapareix el somni del triplet (han guanyat la Bundesliga i jugaran la final de la Pokal contra el Kaiserslautern) i s'acaba la ratxa de partits sense perdre: han 51 partits, comptant 42 triomfs i 9 empats en totes les competicions.

La gran nit d'Ademola Lookman

El partit, jugat a l'Aviva Stadium de Dublín, no s'entén sense un nom: el del nigerià (tot i que nascut a Anglaterra) Ademola Lookman. Tres gols de l'exjugador de Fulham, Leicester i RB Leipzig, entre altres, van convertir el matx en un passeig per a l'equip de Gianpiero Gasperini.

De fet, els italians van iniciar la final amb més punch , i Gianluca Scamacca va enviar fora un potent cop de cap en els primers minuts, mentre la Xabineta intentava col·locar el seu esquema sobre la gespa de la capital d'Irlanda. Tot i això, l'equip italià no va donar respir i va marcar aviat l'1-0. Teun Koopmeiners va evitar que una pilota solta sortís per la banda dreta, es va girar i va passar a Davide Zappacosta, que va agafar l'esquena a Grimaldo i va entrar a l'àrea contrària; va aixecar la mirada i va centrar ras al segon pal, on Lookman no va perdonar.

El Leverkusen va millorar alguna cosa i va fer por, però contràriament al que ha passat al llarg del curs, el que va passar va ser que el rival va tornar a encertar. Després d'una pèrdua de pilota, Lookman va regatejar Granit Xhaka, canó inclòs, i es va perfilar fins a tirar amb la destra amb punteria per fer el 2-0, ajustat a la base del pal i lluny del meta del conjunt alemany

Després del descans, Alonso va introduir al camp el davanter Victor Boniface, però el primer ensurt va tornar a ser de l'Atalanta, amb una passada 'de la mort' que buscava el belga Charles De Ketelaere i que va aclarir Piero Hincapié providencialment a l'àrea petita .

La sentència (els empats i remuntades del Bayer anant 2 gols per sota han estat una constant aquest curs) arribaria a la mitja hora del segon temps; Scamacca el va forjar, va conduir l'esfèric fins a la línia de tres quarts del Bayer i va obrir el joc cap al costat esquerre, on Lookman va fer mitja bicicleta sobre Edmond Tapsoba per escorar-se i executar un xut amb l'escaire més allunyat.