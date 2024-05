La secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha anul·lat les imputacions per presumpte delicte de suborn que l'instructor del cas Negreira va fer sobre els investigats a la causa.

En una interlocutòria, el tribunal estima els recursos que van presentar en aquest sentit els expresidents del Barça Josep Maria Bartomeu i Joan Laporta, el FC Barcelona com a persona jurídica i els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler.

En la mateixa interlocutòria, els magistrats han rebutjat la petició de l'expresident blaugrana Sandro Rosell, que va demanar arxivar la causa per a ell perquè considera que havia prescrit.

Això és el que diu la interlocutòria: "La resolució de la secció 21 de Barcelona, un cop examinats els dos aspectes nuclears, entén que l'exercici de les competències que corresponen al CTA en què s'integrava com un dels seus Vicepresidents en el període comprès entre 1993 a 2018 JMEN (Enríquez Negreira), no són funcions, en cap cas, exercides per delegació (del Consell Superior d'Esports), sinó en exercici de les que li corresponen com a pròpies de la seva activitat. l'Audiència de Barcelona conclou que, tampoc per participar en l'exercici de funcions públiques, com sosté la interlocutòria impugnada, se li podria atribuir la condició de funcionari públic, cosa que al mateix temps faria decaure la qualificació provisòria que conté la interlocutòria com a delicte de suborn" .

“Igualment, la resolució recull que la interlocutòria impugnada incorre en certa contradicció, pel fet de mantenir en la seva part dispositiva, la qualificació pel delicte de corrupció esportiva quan tota la fonamentació de la resolució està orientada de forma exclusiva i aparentment excloent, a justificar la condició de funcionari públic del Sr. EN amb vista a la incorporació i atribució del delicte de suborn. Tot i això, i declarada la improcedència d'aquesta nova i provisòria qualificació, és procedent mantenir la investigació en els termes anteriors al dictat de la resolució que ha de ser revocada”, puntualitza.

El Barça, per la seva banda, ha llançat un comunicat congratulat per la resolució:

"El FC Barcelona mostra la seva satisfacció amb el sentit de la resolució dictada avui per l´Audiència de Barcelona en la mesura que confirma el plantejament defensat pel Club i rebutja la hipòtesi del presumpte delicte de suborn. Mantenim la nostra convicció que a través de la Justícia es podran aclarir definitivament els fets objecte de denúncia i acreditar l'absoluta innocència del Club”.