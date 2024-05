L'augment dels malsons podria indicar que pateixes una malaltia greu

Segons una nova investigació, un augment dels malsons molt reals o angoixants, inclòs el fet de ser atacat, aixafat o patir una gran caiguda, podria ser un signe de lupus o altres malalties autoimmunes.

Les al·lucinacions o malsons també podrien ser un senyal de l'aparició de malalties incurables.

Els investigadors demanen un reconeixement més gran de com la salut mental i els símptomes neurològics poden actuar com a símptomes d'advertència primerenca d'un brot de símptomes en pacients amb malalties autoimmunes, inclòs el lupus.

El lupus és una malaltia incurable que causa fatiga, dolor a les articulacions i erupcions cutànies. Lady Gaga, Selena Gomez i Katherine Ryan es troben entre els qui viuen amb aquesta afecció.

L'equip, de la Universitat de Cambridge i el King's College de Londres, va enquestar 676 persones que vivien amb lupus i 400 metges, juntament amb entrevistes detallades amb 69 persones que vivien amb malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques, inclòs el lupus, i 50 metges més .

Mentre que poc menys d'una quarta part dels pacients van reportar al·lucinacions, tres de cada cinc pacients amb lupus van reportar malsons angoixants, que sovint incloïen ser atacats, atrapats, aixafats o caient.

Un pacient d'Irlanda va descriure els seus malsons com: "Horribles, com assassinats, com pell desprenent-se de les persones, horribles... Crec que és com quan estic aclaparat, cosa que podria ser perquè el lupus és dolent... Així que crec que com més estrès pateix el meu cos, aleshores, més vívids i dolents serien els somnis”.

L'estudi va trobar que els pacients que experimentaven al·lucinacions eren reticents a parlar-ne, mentre que molts especialistes mai no havien relacionat els malsons o les al·lucinacions amb els brots de la malaltia.

Segons els resultats de l'enquesta, la majoria va dir que en el futur parlaria amb els seus pacients sobre això i que els malsons o les al·lucinacions podrien oferir un "sistema d'alerta primerenca".

L'equip també va descobrir que utilitzar el terme "diurnes" en lloc d'al·lucinacions ajudava els pacients a comprendre millor els seus símptomes, sentint que era una paraula menys aterridora i estigmatitzada.

'Un pacient d'Anglaterra va dir: “[Quan]vas dir aquesta paraula malson, tan aviat com la vas dir, simplement tenia sentit. No necessàriament fa por, és com si haguessis tingut un somni i tot i així estiguessis assegut despert al jardí. Veig coses diferents, és com si en sortís i és com quan et despertes i no pots recordar el teu somni i ets allà però no ets allà… és com sentir-te realment desorientat», va sentenciar.