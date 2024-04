La Generalitat ha començat els tràmits per ampliar de 140 a 271 el nombre de municipis catalans on es limitarà el preu del lloguer, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori Ester Capella.

D'aquesta manera, 131 municipis més se sumen als 140 que, l'estiu passat, ja es van declarar com a zona tensionada a Catalunya i, en total, la mesura afectarà un 90% de la població catalana (una zona on viuen més de 7 milions d'habitants), informa el departament en un comunicat.

Precisament aquest dimarts es compleix un mes de l'entrada en vigor d'aquests límits, amb què es pretén frenar l'augment dels preus, especialment a localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona i del litoral.

L'ampliació afecta municipis de més de 2.000 habitants repartits per la geografia catalana, inclosa la zona de la Val d'Aran (Lleida), que ho havia sol·licitat i que aquest dilluns ha celebrat la Comissió d'urbanisme, presidida per Capella a Viella.

Requisits

Els nous municipis han de complir algun dels requisits que marca la Llei estatal: que les persones o famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o hipoteca, incloses les despeses i els subministraments bàsics, i que el preu de lloguer o compra d'habitatge hagi experimentat en els darrers 5 anys un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma d'Espanya a aplicar aquests límits als preus del lloguer, que segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, van baixar un 5,4% el primer trimestre d'aquest any, una mitjana de 1.399 euros, i van augmentar un 10,5% respecte al quart trimestre del 2022.

Un sistema que acull trampes

Cal tenir en compte que, com diu la dita, “feta la llei, feta el parany”. Aquesta limitació del lloguer està provocant que molts propietaris canviïn el règim del lloguer.

D'aquesta manera, estan optanco per modalitats com el lloguer de temporada o de vacances, les quals no es veuen afectades per les restriccions establertes a la Llei d'Habitatge.

Això ha provocat que l'inventari d'habitatges en règim de lloguer permanent hagi experimentat una disminució notable del 13% des de la implementació d'aquestes mesures, segons dades d' Idealista.

És important destacar que aquesta situació no ha passat desapercebuda per al Govern, que està avaluant la implementació de mesures addicionals per fer front a aquesta nova dinàmica.